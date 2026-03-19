深化台德司法外交！德國班堡檢察官駐點高檢署 交流打詐與科偵

高檢署表示，期盼透過相關交流，增進雙方對彼此制度的理解，並有助於未來跨國司法合作與實務發展。（記者劉詠韻翻攝）

為強化跨國司法合作與實務交流，德國班堡檢察體系2名檢察官來台展開為期1個月交流計畫，並於3月2日至4日赴高等檢察署及智慧財產檢察分署實習參訪，除了解我國檢察制度運作外，也針對國民法官制度、打擊詐欺、毒品查緝與戒癮及國家安全等重點業務進行交流。

此次來台的2名檢察官，分別為巴伐利亞州中央網路犯罪偵辦辦公室檢察官Florian Kratzer，以及班堡地方檢察署檢察官Moritz Schuderer。2人此行為期1個月交流計畫的一部分，其中3天安排在高檢署進行實習。

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高檢署表示，雙方互派檢察官實習機制已邁入第3年，期間特別安排多項業務簡報，內容涵蓋一般檢察業務、智慧財產案件、國民法官制度、毒品查緝與戒癮、打擊詐欺、環境保護與國土保育，以及國家安全等議題，讓外國檢察官全面了解我國檢察實務運作。

此外，行程也包括參訪高檢署科技偵查中心（數位鑑識中心）、科技監控中心、司法大廈，以及智慧財產及商業法院等單位。高檢署表示，期盼透過相關交流，增進雙方對彼此制度的理解，並有助於未來跨國司法合作與實務發展。

高檢署期盼透過相關交流，增進雙方對彼此制度的理解，並有助於未來跨國司法合作與實務發展。（記者劉詠韻翻攝）

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