BMW男撞安坑輕軌站牌及護欄 搜出喪屍煙彈涉毒駕

新北市陳姓男子今天上午駕駛BMW轎車，行經新店安坑輕軌台北小城站旁時，疑因恍神失控撞上輕軌站牌及護欄。（記者陸運鋒翻攝）

新北市陳姓男子今天上午駕駛BMW轎車，行經新店安坑輕軌台北小城站旁時，疑因恍神失控撞上輕軌站牌及護欄，警方獲報趕抵，所幸陳男沒有受傷，但在車內搜出喪屍煙彈，經毒品唾液檢驗呈現陽性反應，依法扣車並開單舉發，詢後移送偵辦。

新店警分局調查，從事物流業的44歲陳男，今天早上10時許，駕駛BMW轎車準備接送友人，當時新店安一路二段往雙城方向行駛，途中行經輕軌台北小城站，先撞壞輕軌站牌後，在失控衝上人行道撞擊護欄，由於撞擊力道猛烈，附近民眾見狀紛紛報案。

請繼續往下閱讀...

警方指出，獲報趕抵時，陳男並無酒駕情事，隨後交付電子菸彈一顆，經毒品試劑初驗呈依託咪酯陽性反應，隨後進行毒品唾液檢驗，同樣呈現陽性反應，依法製單舉發並扣車，警詢後依毒品危害防制條例、公共危險罪嫌移送台北地檢署偵辦，另採集尿液送檢。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

陳男失控撞上站牌及護欄。（記者陸運鋒翻攝）

警方將涉嫌毒駕的陳姓男子移送偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法