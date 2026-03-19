桃機二期停車場黑色賓士塵封近3年 疑掛假牌航警調查中

這輛賓士車積滿灰塵，車上被民眾以手指在車身塗鴉寫下「2023.5.11停放」「我愛台灣」「到此一遊」「假牌」「現金收」等字樣。（記者劉信德攝）

桃園國際機場第二航廈4號停車場B1層，一輛黑色賓士車自2023年5月11日起長期停放至今，車身積滿厚厚灰塵，甚至被民眾以手指在車身塗鴉寫下「2023.5.11停放」「我愛台灣」「到此一遊」「假牌」「現金收」等字樣。近日有民眾將現場照片貼上社群網路，引發熱烈討論，質疑車輛懸掛假車牌且長期未處理。

社群發文指出：「真的假的啦? 在桃機P4停車場B1 從2023.05.11停放到現在快3年，甚至掛的是假車牌，居然沒任何處理？」網友紛紛留言回應，有人表示該車為航空警察局列管涉案車輛，因涉及刑案調查暫不移動，以免影響後續執法，其他滯留車輛已於去年集中移置平面停車場。

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記者實地採訪發現，這輛賓士車全車積滿灰塵，停車場客戶及機場員工經過時多半會駐足查看，甚至留下塗鴉紀錄。還有排不到車位的機場員工表示「為什麼桃機不處理掉??員工還排不到車位已經從2023等到2026年了?」。對此，機場公司與航空警察局已於今日到場了解情況。

機場公司表示，該車輛隸屬航警局列管案件，後續將俟車主返回後通報航警局依法偵辦並處理，已在拍照存查後將車輛拖移至平面層停放。

航警局強調雖然該車前後掛的是假車牌，但透過車身號碼，已經掌握鍾姓車主身分並通知車主到案說明，目前已將該車移到平面停車場。航警局保大第二隊隊長林威邵呼籲民眾勿使用偽造或變造車牌，以免觸法，並將加強巡查確保停車場秩序與公共安全。

這輛賓士車積滿灰塵，車上被民眾以手指在車身塗鴉寫下「2023.5.11停放」「我愛台灣」「到此一遊」「假牌」「現金收」等字樣。（記者劉信德攝）

這輛賓士車積滿灰塵，車上被民眾以手指在車身塗鴉寫下「2023.5.11停放」「我愛台灣」「到此一遊」「假牌」「現金收」等字樣。（記者劉信德攝）

這輛賓士車積滿灰塵，車上被民眾以手指在車身塗鴉寫下「2023.5.11停放」「我愛台灣」「到此一遊」「假牌」「現金收」等字樣。（記者劉信德攝）

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