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    首頁 > 社會

    高雄警尿急廟宇借廁 獲神助找到14歲失蹤少女

    2026/03/19 15:17 記者許麗娟／高雄報導

    高雄市警察局少年警察隊近日獲報，１名在網路社群擁有高人氣的14歲少女與家人吵架後負氣離家失聯，員警查訪及科技偵查，掌握少女可能在台南市北區某公園附近，日前前往找人時，因尿急到附近廟宇上廁所，如廁後也順道祈求尋人順遂，結果立即在公園尋獲少女。

    少年隊指出，少女長期與家人溝通不順、感情失和，日前負氣離家後隨即斷絕聯繫，家長心急報警後，員警立即訪查其同學，並透過科技偵查掌握少女行蹤，鎖定少女從高雄跑到台南北區某公園附近，立即跨縣市北上找人，當時1名員警突然尿急，正好附近有廟宇便前往借廁所，並祈求尋人任務順遂，沒想到一離開廟宇，馬上接獲少女就在不遠之處並順利尋回。

    員警平安將少女帶回後，家屬對警方鍥而不捨的努力深表感謝，員警告知家長，要利用時間多與子女溝通、保持親子互動關係順遂，方能化解彼此間的心結。

    高市少年隊隊長陳仁正表示，青少年時期是心理發展的關鍵階段，容易因溝通問題與家庭產生代溝，家長應主動關注子女的情緒變化與心理壓力，建立良性的互動管道。若發現孩子出現情緒異常或管教難題，應及時尋求專業諮商或社會資源協助，而非單方面的強制約束，以避免孩子因一時衝動離家，造成不必要的遺憾。

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