關鍵字竟成詐騙工具！「台灣里」虛設人頭商店 瘋狂坑殺41家銀行14億元

「台灣里」虛設人頭商店 ，瘋狂坑殺41家銀行14億元。（民眾提供）

高雄地檢署偵辦「台灣里」公司洗錢案，進一步揭露其驚人的「刷卡換現金」詐欺術，負責人之一黃柏菖等人利用專業的SE（搜尋引擎優化）技術，在網路精準投放廣告，誘引急需資金的持卡人上門，兩年內透過40家人頭特約商店，瘋狂刷卡 6萬餘筆，向銀行詐得逾14億1261萬元。

檢方指出，黃柏菖等人深諳網路流量密碼，利用SEO技術確保融資廣告在Google搜尋排名居首，藉此吸引信用不佳的客戶，集團與客戶議定9%至15%（即客戶刷卡1萬元實拿8500元至9100元）的高額手續費後，再由黃妻潘靜敏等人挑選名為「DVD1」等40家人頭商店，生成虛假的付款連結供客戶刷卡。

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這套「機動付款」系統在完全沒有實際交易的情況下，透過銀行對特店類別（MCC）的被動信任，讓發卡銀行誤以為是合法消費而代墊款項。檢方統計，台灣里公司共與持卡人共謀執行6萬1536筆虛假交易，受害發卡銀行高達41家。其中中國信託、台北富邦、玉山、國泰世華、台新等5家龍頭銀行，撥款金額均超過1億元，另有20家銀行撥款超過500萬元。

台灣里公司則透過「自己代理」的方式向自己請款，從中獲取高達1億4126萬元的洗錢犯罪所得。雄檢指出，台灣里嚴重破壞信用卡交易信用基礎，將銀行視為提款機，惡性重大，針對受害銀行不同，檢方分別依《詐欺犯罪危害防制條例》及《洗錢防制法》將黃男等11人起訴。

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