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    首頁 > 社會

    造橋自然運動公園遭亂倒廢棄物 男貪圖方便判關1年1月

    2026/03/19 14:01 記者蔡政珉／苗栗報導
    「造橋自然運動公園」被直接倒垃圾，男子判關1年1月，圖為當時畫面。（鄉公所提供）

    「造橋自然運動公園」被直接倒垃圾，男子判關1年1月，圖為當時畫面。（鄉公所提供）

    苗栗縣造橋鄉知名地標「造橋自然運動公園」竟淪為非法垃圾場！一名從事房屋裝修工作的左姓男子，前年間為省下合法的廢棄物處理費用，竟大膽駕駛小貨車光天化日之下兩度載運建築廢料前往公園傾倒。苗栗地院審理後，依違反廢棄物清理法判處左男有期徒刑1年1月。

    判決書指出，左男明知從事廢棄物清除、處理業務，必須向主管機關申請核發許可文件，竟因一時貪圖方便，於2024年1月8日下午，2度駕駛自用小貨車前往竹南鎮環市路某住宅整修工地，載運拆除產生的水泥塊、廢木板、塑膠及玻璃製品等一般事業廢棄物至造橋鄉公所管理的造橋自然運動公園（下稱本案土地）傾倒、棄置，經民眾發現報案後，警方調閱監視錄影畫面循線查獲左男。

    法官審理時，左男坦承犯行，並自述需照顧女兒。法官認為，左男隨意挑選地點傾倒廢棄物，規避環保機關監督管理，不僅造成環境破壞，更嚴重影響國民衛生。

    造橋鄉公所也分享此事，鄉公所強調將持續加強巡查與稽查，維護公共環境品質，鄉公所也呼籲，守護環境需要全民共同努力。

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