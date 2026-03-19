跨部會宣示終結毒駕 劉世芳提預防性羈押、乘客連坐罰

內政部部長劉世芳今在警政署署長張榮興陪同下赴刑事警察局攜手法務部、交通部共同宣示戮力終結毒駕危害。（記者邱俊福攝）

內政部部長劉世芳為展現打擊毒駕的決心，今天在警政署署長張榮興陪同下，主動邀集法務部、交通部代表跨部聯手宣示將戮力終結毒駕危害；劉世芳建議，應積極研議更強而有力的法制策略，包括毒駕累犯及肇事者列入刑事訴訟法「預防性羈押」所列事由、修法提高刑事責任、不得易科罰金、加重拒測罰責及毒駕同車乘客連坐罰等，以徹底斷絕毒駕的僥倖心態。

警政署表示，為有效打擊毒駕犯罪，自去年11月20日起，已全面啟動「毒品唾液快篩試劑」執法政策，經統計至今年2月，共計查緝3230件毒駕案，而此項查緝策略準確率高達100%，幾乎涵蓋國內所有主流毒品種類。

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然而，單靠前線員警竭力查緝是不夠，必須在後端司法刑責及法制規範，築起保護國民安全的厚實高牆，對此內政部刻正啟動跨部會合作機制，攜手法務部、交通部與高檢署等機關，積極研議更強而有力法制策略，使毒駕者受到嚴正且高強度之法律制裁，讓其「不敢違法、違法必究、究必嚴懲」。

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