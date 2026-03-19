「台灣里」虛設81家人頭公司狂刷70億 雄檢起訴166人

專案小組於去年6月發動大規模搜索，查扣台灣里 公司名下不動產、黃金及存款共約9000餘萬元。（民眾提供）

合法第三方支付「台灣里國際有限公司」涉嫌大規模洗錢案 ，負責人簡坤松在兩年內虛設81家人頭公司，配合賭博網站洗錢並向銀行詐領刷卡金，總經手金額高達70億元，雄檢於今（19日）偵結，將包含公司內部人員與人頭負責人在內共166人，依組織犯罪、詐欺及洗錢等罪名提起公訴。

檢方指出，2023年3月起，台灣里公司負責人簡坤松、黃姓及潘姓幹部等人，為了幫不法業者漂白黑錢，大肆成立81家人頭公司 ，一邊配合95個非法賭博網站洗錢33億元，另一邊則自營「刷卡換現金」業務，向國內銀行詐領高達14億元的刷卡款項。此外，該集團還處置了22億元來源不明的金錢，藉此規避洗錢防制法的監督。

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專案小組於去年6月發動大規模搜索，查扣該公司名下不動產、黃金及存款共約9000餘萬元，偵辦過程中，簡坤松的配偶林女不僅協助購買外匯隱匿犯罪所得，更在簡男逃亡後，負責隱匿資產並指示共犯串證。目前簡坤松已遭發布通緝，其餘7名核心主嫌則被裁定羈押禁見 。

檢方表示，台灣里公司及其虛設的公司群，涉犯《組織犯罪防制條例》、《詐欺犯罪危害防制條例》及《銀行法》等多項重罪，由於涉及洗錢金額規模龐大，不僅嚴重衝擊我國金融秩序，更對洗錢防制體系造成重大威脅，除對166人提起公訴，亦建請法院沒收約7億元的犯罪所得，以收震懾之效。

專案小組查扣台灣里大量現金。（民眾提供）

專案小組於去年6月發動大規模搜索查扣金條。（民眾提供）

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