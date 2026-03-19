按喇叭比手勢引火氣 內湖2車糾紛1人挨告恐嚇

台北市內湖區昨日上午發生一起行車糾紛。（記者鄭景議翻攝）

台北市內湖區昨日上午發生一起行車糾紛。1名男子駕車行經成功路2段時，與另1輛轎車在行進間發生口角，雙方除了互按喇叭示警，更一度搖下車窗以手勢互動挑釁。事後男子前往派出所求助，指控對方駕駛在過程中疑似持不明物品做出恐嚇舉動，憤而提出告訴。內湖分局警方目前已依規定受理，正通知相關當事人到案說明以釐清真相。

內湖分局調查，昨日上午10時54分許，報案人開車沿著內湖區成功路2段行駛，疑似在變換車道或行進動線與另1輛轎車產生摩擦，雙方火氣都很大，在車陣中頻繁按鳴喇叭，並互相以手勢比畫。雙方隨後一路僵持到成功路2段與民權東路6段路口附近，才各自駛離現場。

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報案人於昨日下午13時許前往內湖分局文德派出所報案。他向警方指稱，對方駕駛在衝突過程中，疑似從車內拿出不明物品並朝他揮舞，其舉止讓他感到生命安全遭受威脅，因此決定正式對該名駕駛提出恐嚇告訴。

警方隨後依據報案人提供的行車紀錄器影像與路口監視器畫面進行比對，初步掌握涉案車輛的車號，並確認雙方確實有按喇叭及互動情形。警方表示，後續將通知涉案的另一名駕駛到案說明，針對是否有持物、持何種物品以及是否構成恐嚇要件進行深入調查。

內湖分局呼籲，民眾開車上路應保持理性冷靜，若遇有行車爭議，應第一時間請求警方到場協助處置，切勿出現情緒性反應或挑釁行為，以免衍生肢體衝突甚至觸犯法律。警方強調，對於各類危害社會秩序與涉及恐嚇的違法行為，絕對會依法偵辦，共同維護交通安全與環境安寧。

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