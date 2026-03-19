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    首頁 > 社會

    「以為用不到了」 外籍生返國賣帳戶成詐團目標

    2026/03/19 15:52 記者黃旭磊／台中報導
    第四警分局長蔡慶星（圖）趕赴嶺東科大進行反詐宣傳。（讀者提供）

    第四警分局長蔡慶星（圖）趕赴嶺東科大進行反詐宣傳。（讀者提供）

    中台灣外籍學生涉詐情況嚴重，台中市第四警分局查出，嶺東科技大學外籍生約占全校近4%，多為印尼、越南籍，去年起發生學生畢業前變賣「用不到的台幣戶頭」，遭詐騙集團利用成為人頭帳戶，警方強調，學生涉及詐欺及違反洗錢防制法罪嫌將管制入境。

    第四警分局長蔡慶星說，去年起至今年3月間，光是南屯區就發生25件外籍人士涉詐騙案件，外籍生落網供稱「以為用不到了（台幣帳戶）」，順手上網賣掉竟被用作詐騙人頭帳戶，涉及詐欺及違反洗錢防制法，還須負擔刑責並賠償被害人，也將遭管控入境。

    警方查出，詐團缺管道取得人頭帳戶，存摺行情價從10年前每本3千元，暴增到數十萬元，詐團將魔爪伸向外籍生，學生帳戶只要兩萬元即可收購，而學生返國後，在台帳戶不再使用，就算被查出也早已回國，看準有利可圖便出賣帳戶。

    春社所副所長顏佑容強調，去年起受理外籍人士涉詐騙案，以帳戶收購、假求職、假投資交友為主，提醒外籍生出售銀行帳戶及提款卡，政府大幅修法加重人頭帳戶刑罰，洗錢防制法增訂「無故交付帳戶罪」，即便無詐欺犯意，5年內再犯即刑事處罰。

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