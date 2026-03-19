嘉明湖山域突發不適 17歲女登山客獲直升機救援送醫

救難人員將17歲女登山客與陪同的老師一同接送下山。（消防局提供）

今日上午8時43分，台東縣消防局接獲報案，於海端鄉嘉明湖避難山屋發生山域救援案件。一行8人登山隊自3月16日由向陽登山口入山，原訂今日下山，途中一名17歲女性隊員自昨晚起出現頭暈、噁心嘔吐、肢體無力及呼吸急促等症狀，雖意識清楚但已無法行動，情況緊急。

消防局立即啟動山域救援機制，派遣關山大隊山域專責隊出勤，並同步通報110、消防署及林業保育署台東分署。考量患者狀況及地形因素，於上午9時20分申請空中勤務總隊直升機支援，10時10分直升機順利起飛前往救援任務。10時56分順利成功將患者及陪同教師共2人完成吊掛作業返回，後由救護人車於豐年機場接駁後送。11時33分接觸患者，11時41分安全送達馬偕醫院，患者意識清楚、生命徵象穩定，順利完成此次緊急救援任務。

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本案共計出動消防人車4車9人，展現消防單位面對高山突發狀況之即時應變與專業救援能力。消防局呼籲，山域活動應審慎評估體能與氣候變化，並備妥通訊及緊急應變裝備，如遇身體不適應儘早下撤或求援，以確保登山安全。

救難人員將17歲女登山客與陪同的老師一同接送下山。（消防局提供）

救難人員將17歲女登山客與陪同的老師一同接送下山。（消防局提供）

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