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    中國女跨海賣駱駝奶遇台灣「帶貨高手」 慘遭詐千萬還失貨

    2026/03/19 12:49 記者顏宏駿／彰化報導
    柳女出貨駱駝奶粉給陳女，陳女人間蒸發。（警方提供）

    柳女出貨駱駝奶粉給陳女，陳女人間蒸發。（警方提供）

    現年51歲的柳姓中國籍女子在中國經營號稱「沙漠白金」的駱駝奶生意，因市場接受度不高、連年虧損，動筋動到台灣來。她找到自稱「帶貨高手」的陳女配合銷售，陳女訂了人民幣279萬元（約台幣1283萬元）的駱駝奶，之後人間蒸發，柳女不甘心受騙，跨海提告詐欺及民事求償。陳女被判1年有期徒刑，民事部分判決陳女應賠償200萬元人民幣。

    這起罕見的「駱駝奶」詐騙案，發生在2021年間，51歲的柳女在中國網路賣駱駝奶連年虧損，為了銷掉庫存，她把腦筋動到台灣的「帶貨高手」。她在網路用關鍵字「帶貨高手」蒐尋，找到家住台中的陳女。陳女在網路自稱是「帶貨高手」，專門賣化妝品，她向柳女稱，自己每月經手的化妝品及奶粉生意高達上百萬人民幣，還誇口說能快速打通銷路、幫助回本，甚至傳送身分證資料取信對方。

    陳女跟柳女交易，約定寄貨套裝組合販售，即「5罐台灣品牌奶粉搭配1罐駱駝奶粉」，陳女更稱「保證一周回本」，因此要對方先買台灣品牌奶粉，5罐台灣奶搭一罐駱駝奶，以她的帶貨速度，保證「一周回本」。柳女以為遇到「貴人」，從2021年2月至8月，先後匯款51筆、共計193萬3202元人民幣到陳女指定的中國金融帳戶及支付平台，作為購買台灣奶粉的貨款。柳女還陸續出貨價值85萬8254元人民幣的駱駝奶給陳女。

    豈料陳女收到現金和駱駝奶後竟然失聯，柳女上網查詢才發現陳女就是一名「詐騙慣犯」，氣得跨海向台灣警方報案。

    陳女在法庭上辯稱「這是單純的投資合作關係」，她稱貨物都賣給「微信商」，卻無法提供任何通路契約或出貨單，也拿不出任何證明文件。

    彰化地方法院刑事庭審理後認為，陳女犯詐欺取財罪，且因曾有侵占前科，5年內再犯構成累犯，判處有期徒刑1年，所得人民幣118萬2713元宣告沒收。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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