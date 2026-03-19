竹警破毒窟查獲市價300萬毒品 檢聲押4嫌獲准

新竹市警方破毒窟，查獲海洛因、安非他命、依托咪酯等約市價300萬毒品和交易現金，並逮捕4名犯嫌。（記者洪美秀翻攝）

新竹市警察局第一分局偵查隊獲線報，指有毒品前科的陳姓及謝姓男子在新竹縣市、苗栗縣等地區販售第一、二級毒品海洛因、安非他命、依托咪酯等各類毒品給不特定人得利，警方組專案小組偵辦，日前持搜索票前往苗栗縣竹南鎮、新竹縣竹東鎮及寶山鄉等處搜索，一舉破獲民宅毒窟，查獲市價300萬的毒品400公克，並將涉販毒品的陳姓及謝姓和連姓、陳姓女子等4人移送檢方並聲押獲准。

警方專案小組動員20餘名警力兵分多路前往販毒成員住處及藏放毒品的毒窟搜索及拘提，販毒成員頑強抵抗拒捕，經警方攻堅及壓制逮捕，將涉案4人查緝到案，並在民宅屋內查獲毒品海洛因、安非他命、依托咪酯等各類毒品400多公克、及犯罪所得現金新台幣16萬餘元、點鈔機、電子磅秤、分裝袋、吸食器、菸油等相關犯罪證物，經承辦檢察官複訊後向苗栗地方法院聲押獲准。

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警方除破獲毒窟，逮到涉案販毒犯嫌，也將持續溯源追查毒品來源，並防止這些毒品進入校園，危害學子，並藉此瓦解販毒集團。

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新竹市警方破毒窟，查獲海洛因、安非他命、依托咪酯等約市價300萬毒品和交易現金，並逮捕4名犯嫌。（記者洪美秀翻攝）

新竹市警方破毒窟，查獲海洛因、安非他命、依托咪酯等約市價300萬毒品和交易現金，並逮捕4名犯嫌。（記者洪美秀翻攝）

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