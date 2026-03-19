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    首頁 > 社會

    高雄保時捷駕駛酒後昏睡路中央 拒檢衝撞警車

    2026/03/19 12:43 記者洪臣宏／高雄報導
    酒駕男衝撞警車試圖逃逸。（民眾提供）

    酒駕男衝撞警車試圖逃逸。（民眾提供）

    一輛保時捷18日清晨停在高雄市馬路中央，警方發現高姓駕駛在車內昏睡，高男沒有理會警方下車要求，甚至還衝撞警車，直到員警動用擊破器敲擊玻璃，高男才打開車門，經查酒測值超標，高男涉及公共危險及妨害公務罪嫌，且無照駕駛，最高可處以18萬元罰鍰。

    前鎮分局草衙派出所員警18日清晨4時執行巡邏勤務，接獲通報中山、五甲路口有一部白色保時捷停於路中央，警方趕赴現場，發現駕駛昏睡車內，經多次拍打車窗及大聲呼喊仍毫無反應，隨即請求支援警力到場戒備。

    經了解，年約28歲高姓男子前一晚與友人飲酒後，心存僥倖駕車返家，因不勝酒力昏睡路口遭民眾報案。警方上前關心，未料高男拒檢，甚至衝撞警車企圖逃逸，警方立即以警械制止並喝令下車，高男見警脫逃無望，下車受檢。高男渾身酒氣，經酒測數值已超過法定標準值，訊後依公共危險及妨害公務等罪嫌移請高雄地方檢察署偵辦。

    警方另對高男依違反道路交通管理處罰條例「酒精濃度超過規定標準」、「未領有駕駛執照駕駛小型車或機車」予以舉發，共計最高得處新臺幣18萬元。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    警方以警械強勢執法，要求違法駕駛下車。（民眾提供）

    警方以警械強勢執法，要求違法駕駛下車。（民眾提供）

    高男遭警方壓制逮捕。（民眾提供）

    高男遭警方壓制逮捕。（民眾提供）

    警方對高男實施酒測。（民眾提供）

    警方對高男實施酒測。（民眾提供）

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