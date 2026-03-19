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    首頁 > 社會

    不明男子開車門惹疑 豐原民眾Po文提醒大眾注意

    2026/03/19 15:08 記者歐素美／台中報導
    民眾在臉書Po文提醒大家要鎖車門。（截取至臉書「豐原好康聯盟社團」）

    民眾在臉書Po文提醒大家要鎖車門。（截取至臉書「豐原好康聯盟社團」）

    一名男子在臉書豐原好康聯盟社團（原創正版社團）PO文指出，他昨天開車載妻子與2名年幼女兒到豐原區，下車購物時，竟有陌生男子想開車門，害2名女兒尖叫嚇哭，他提醒大家注意；豐原警分局則表示，尚未接獲民眾報案。

    男子在臉書PO文和車上行車紀錄器畫面，提醒民眾注意此人亂開車門！

    男子指出，他昨晚開車停在豐原區中興路一家超商隔壁的火鍋店前，到超商購物，不料，5分鐘後，有名男子從遠處靠近車子，並直接動手反覆開4個車門，發現4個門都鎖住，男子隨後由一名婦人騎車載走。

    PO文的男子說，還好他下車有請家人鎖門，沒讓對方得逞，當時他妻子與女兒都在車上被嚇到，他已報警請警察加強巡邏。

    網友留言懷疑想開門男子可能是失智；男子表示，如果對方是失智當然會體諒，但車上有他1歲和7歲女兒，若被開車門後果不堪設想，還好其妻爬到駕駛座將車開離，但2名女兒已嚇到尖叫一直哭，他出來時已不見男子，PO文只是想提醒大家，下車時記得鎖車門，尤其車上有小孩時。

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