老婦投資生基塔位遭詐850萬 警當街「擒拿」緊抓駕駛原因曝

林男駕車企圖加速逃逸，仍遭警方破窗拖下車逮捕。（民眾提供））

桃園市中壢區1名74歲王姓婦人誤信詐騙集團，投資850萬元購買塔位及投資生基塔位，由於不斷被對方要求補繳金額，她才懷疑遭到詐騙，向警方報案，中壢警分局獲報布局，昨（18）日下午當街逮捕赴約面交取款的28歲林姓男車手，而員警「擒拿」緊抓車手的過程也被網友PO網引起熱議。

中壢警分局仁愛派出所長胡信堯今天表示，王婦是前天下午1點報案，稱自己陸續投入高達850萬元購買塔位及生基塔位投資，期間不斷遭對方要求補繳手續費、契約費及地契費等相關規費，金額動輒20至30萬元，這次又被要求補繳手續費50萬元，心中警鈴大作，所以尋求警方協助。

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警方獲悉後立即介入，準備餌鈔協助王婦假意配合，進而查緝車手，昨日下午林姓男車手如約而至，在車上當面向被害人取走警方準備的餌鈔50萬元後，隨即開車離去，警網立即上前攔停，未料林男仍想加速逃逸，員警見狀當機立斷，破窗將他自車內拖出逮捕並查扣相關贓證物。

警方追查出林男自2023年起反覆從事詐欺犯罪，在北台灣流竄，為台北地檢署、台北地方法院、新北地方法院及士林地檢署發布的靈骨塔位詐欺案4案通緝，全案訊後依法偵辦並辦理歸案。

中壢分局長林鼎泰強調，詐騙集團常以「靈骨塔」、「生基塔位投資」為話術，鎖定年長者以「高報酬轉售」誘騙投資，並持續以各種名義要求補繳費用，屬於典型詐騙手法，呼籲民眾遇投資標的涉及不動產、塔位或要求反覆繳費情形，務必提高警覺，可撥打165反詐騙專線或就近向警方查證，避免落入詐騙陷阱。

林男企圖加速逃逸，仍遭警方破窗拖下車逮捕。（取材臉書粉專「內壢大小事」）

林男企圖加速逃逸，仍遭警方破窗拖下車逮捕。（取材臉書粉專「內壢大小事」）

林男企圖加速逃逸，仍遭警方破窗拖下車逮捕。（取材臉書粉專「內壢大小事」）

林男企圖加速逃逸，仍遭警方破窗拖下車逮捕。（取材臉書粉專「內壢大小事」）

林男企圖加速逃逸，仍遭警方破窗拖下車逮捕。（取材臉書粉專「內壢大小事」）

林男企圖加速逃逸，仍遭警方破窗拖下車逮捕。（取材臉書粉專「內壢大小事」）

警方從林男身上查扣生基塔位權狀20張及手機2支。（記者李容萍翻攝）

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