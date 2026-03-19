高雄小學生疑持美工刀抵同學下巴威嚇 家長氣炸報警

高雄某國小發生學生放學後等安親班接駁車時，拿美工刀對著同學下巴的校安事件。（記者許麗娟攝）

高雄有家長在社群平台發文，指就讀小學的孩子17日放學後要前往安親班途中，遭到同校1名學生持美工刀對著下巴處威嚇，雖然最後沒有造成傷害，家長聽到後嚇得頭皮發麻，憂心土城校園割喉案重演而報警。校方今（19）日說明，學校禁止學生攜帶包含美工刀在內的危險物品到校，並已對該名學生加強輔導和管教。

據了解，持美工刀的A學生與遭威嚇的B學生皆為高年級生，在校不同班，但平時在校園打球運動會有互動，當日下午4點多放學後，A生與B生兄弟要前往不同安親班時於同一地點等候接駁車時，疑似雙方有些對話引發A生情緒不滿，突然拿出美工刀威嚇要其他同學與B生及傷害B生弟弟，幸好遭拒後即離去，沒發生傷害。

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校方表示，學校平時也有宣導禁帶刀械、打火機、非合宜之玩具等危險物品到校，如美工刀是由老師統一管理，上課需要才發放。平常都有宣導和禁止攜帶危險物品到校。

校方說，A生平時情緒起伏較大，是學校加強關懷的對象，但過去未發生過任何傷害事件，針對這起偏差行為，當日深夜得知後已通報並啟動安全防護機制，經與家長聯繫和訪談學生了解事發經過，除了言語告誡，也與A生家長達成管教共識，目前請假在家由家長加強管教和進行法治教育。

校方亦徵求家長同意，下週A生返校上課會先到學務處檢查隨身物品，確認沒有危險物品才能進教室，同時也會讓A生和B生保持距離，並繼續加強輔導並協助安排心理鑑衡，後續將依鑑定結果提供適切輔導資源。

校方對於學生攜帶危險物品有管制和宣導，連美工刀都是由老師於有上課需求時才發放。（記者許麗娟攝）

校方對於校安事件說明已對學生關懷和輔導。（記者許麗娟攝）

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