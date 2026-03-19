「先領3萬我信了」 基隆大叔親揭假投資騙局：險拉親姊下水

基隆市警察局長林信雄（中）在「打詐儀錶板」記者會中呼籲，合法的投資機構絕對不會要求「面交」現金，更不會提供來源不明的 APP。（記者林嘉東攝）

「一開始從不信任到信任，甚至還想約親姊一起賺，朋友一聽嚇壞：你200%被騙了！」基隆市吳姓被害人今天（19日）上午出席基隆市警局「打詐儀錶板」記者會，分享他掉入假投資陷阱的經過。他透露，詐騙集團詐術是「先給甜頭」，讓他初期成功從APP出金提領3萬元，這筆錢讓他戒心全消，殊不知這竟是騙取他更多血汗錢的「誘餌」。

吳男還原受騙過程表示，他當初覺得「面交」看得到人比較保險，且對方為了展現專業，還寄送實體投資書籍，在取得他信任後，他在超商門市先後與「投資專員」面交2次，共交付現金35萬元。

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吳男說，朋友事後提醒他，面交時詐騙集團早就在周邊開車繞行盯哨，掌握被害人穿著與現場是否有警察。吳說，他欲提領獲利時，對方又佯稱抽中700萬元股票、需再補 350萬元稅金，他打電話給對方，得知無法獲利出金，才知道受騙上當。

基隆市警局今天上午11時許舉辦「打詐儀錶板」記者會，局長林信雄公布今年2月的打詐成果指出，基隆市2月份受理件數較上月下降41%，但「假投資」依然居所有詐騙手法首位，占總財損高達77.1%。其中，安樂區平均每萬人財損334萬元，成為受害最嚴重的「熱區」；暖暖區則是發案頻率最高，每萬人就有4件。

林信雄強調，基隆警方去年成功攔阻詐騙金額達1億7908萬元，成效顯著。林信雄呼籲，合法的投資機構絕對不會要求「面交」現金，更不會提供來源不明的APP。吳男也以自身經歷告誡大眾：「收到不明訊息直接刪掉、不理會，就不會被騙了。」

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