新北蘆洲國中生騎Ubike切西瓜 遭撞飛倒地送醫恐還要賠償

新北市三民高中國中部一名學生，18日下課時切西瓜，逆向撞上對面直行轎車彈飛倒地，所幸沒有生命危險，但他仍吃上罰單及賠償撞壞youbike損失。（記者吳仁捷翻攝）

新北市蘆洲區傳出一名國中生騎乘公用自行車，穿越馬路時與直行轎車撞上，學生遭撞飛倒地不起，當時正值下課時段，學生見狀報案，熱心路人上前防護，避免二次事故，消防員到場將倒地14歲李姓學生送醫，幸僅四肢擦挫傷，警方對雙方酒測，排除酒駕，初判騎自行車學生違規「切西瓜」左轉（未到達路口中心處即轉彎），恐占較大肇事責任，確切責任歸屬及後續賠償仍待進一步釐清。

這起車禍發生在18日下午4時許下課時段，這名14歲三民高中國中部學生騎公共自行車從復興路左轉民權路，但疑似搶快「切西瓜」進入復興路端，學生剛騎入對向車道，就被一輛直行汽車撞上，彈飛倒地。

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目擊學生po網，指稱車禍的學生闖紅燈、逆向；警方初判，這起車禍中，騎腳踏車的李姓學生前方有輛貨車，他也未到達路口中線路口中心就左轉，為典型「切西瓜」違規，最高將開罰1800元，還需追究公共自行車賠償、修理對方車輛等費用。

新北市三民高中國中部一名學生，18日下課時切西瓜，逆向撞上對面直行轎車彈飛倒地，所幸沒有生命危險，但他仍吃上罰單及賠償撞壞youbike損失。（記者吳仁捷翻攝）

新北市三民高中國中部一名學生，18日下課時切西瓜，逆向撞上對面直行轎車彈飛倒地，所幸沒有生命危險，但他仍吃上罰單及賠償撞壞youbike損失。（記者吳仁捷翻攝）

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