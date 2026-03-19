詐團勾結酒商「酒條通」創辦人、超商加盟主盜刷菸酒 上下游9人求處15年重刑

詐團勾結酒商、參酒館、超商加盟主盜刷菸酒等高價商品，集團上下游9人被起訴並求處重刑。（記者鄭淑婷翻攝）

檢警先前偵辦詐騙集團勾結3C通路盜刷，再追出以吳姓男子為首的詐團，涉嫌勾結會計師、酒商、餐酒館及超商加盟主大量盜刷菸酒，知名連鎖酒商「酒條通」江姓創辦人也是共犯，配合盜刷高達1800瓶麥卡倫，超商加盟店更配合盜刷逾5萬包菸，6名被害人慘遭盜刷1130萬元，桃園地檢署檢察官今（19）日偵結起訴吳男及莊姓會計師等9名成員，除對集團核心吳男、莊男分別求處18年、15年有期徒刑，其餘6人3年到10年不等徒刑，也建請法院續押吳、莊等6人。

該集團由吳男、莊男及肖姓女子、呂姓男子發起，以假檢警老梗騙取被害人個資、信用卡後，勾結實體店家盜刷牟利，集團分工細密，吳男為境內指揮樞紐，負責尋找可配合盜刷的實體店家，肖女協助聯繫境外機房及境內指揮「車手」盜刷，莊男利用其會計師人脈，接洽願意配合盜刷的店家，呂男則是掮客及監控車手角色，集團找到江姓連鎖酒商、黃姓餐酒館負責人、劉姓及蔡姓超商加盟主、許姓物流商，提供旗下實體店家作為盜刷通路，以及運送盜刷商品銷貨變現。

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另為突破各發卡銀行單筆刷卡額度上限，該集團更以詐騙老梗「資金審查」話術，誘騙被害人申請大額保單借款，或利用取得的金融卡帳戶，將現金「溢繳」到信用卡帳戶，讓信用卡可用額度瞬間提高，或是冒用被害人個資向銀行申請調高信用卡額度，最後透過配合的實體店家大量盜刷菸酒，2024年11、12月間就有6名被害人遭盜刷共1130萬元，另有495萬元經銀行察覺而未遂，其中，酒商配合盜刷1800瓶麥卡倫、超商加盟主盜刷5萬602包菸。

桃檢檢察官黃世維指揮刑事局電信偵查大隊、平鎮警分局、中壢警分局及新竹市第二警分局偵辦，去年10月30日至今年1月28日執行4波行動，拘提9人、搜索26處，並向法院聲押吳男、莊男等6人獲准，今依詐欺犯罪危害防制條例基於3人以上共同犯冒用政府機關及公務員名義詐欺取財逾500萬元、發起犯罪組織犯加重詐欺，以及組織犯罪防制條例參與犯罪組織、洗錢防制法洗錢罪等罪嫌起訴9人。

檢方審酌該集團惡性重大，嚴重危害社會治安與金融秩序，並引用宋代司馬光資治通鑑「才德全盡謂之聖人，才德兼亡謂之愚人，德勝才謂之君子，才勝德謂之小人」，批莊男挾優異智識與崇高社會地位，卻知法犯法，徹底背離社會大眾對會計師的信賴，對法益侵害之深遠與惡性，已非一般車手或底層組織成員所能比擬，因此對吳男、莊男求處18年、15年有期徒刑，其餘6人分別求處有3年至10年不等徒刑。

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詐團勾結酒商、參酒館、超商加盟主盜刷菸酒等高價商品，集團上下游9人被起訴並求處重刑。（記者鄭淑婷翻攝）

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