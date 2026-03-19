拍8名男童裸照還與人分享 女輔導員判8年6月、二審改判11月

台北市一家育幼院蕭姓女輔導員竟以工作之便，以手機拍攝男童洗澡裸照，共有8名男童受害。示意圖。（資料照）

台北市一家育幼院蕭姓女輔導員竟以工作之便，以手機拍攝男童洗澡裸照，共有8名男童受害，2019年因一名男童上性平課時，提及遭拍裸照，育幼院職員因而檢舉，警方獲報介入偵辦，台北地檢署依違反兒少性剝削防制條例等罪起訴蕭女， 一審台北地院判處8年6月徒刑。案經上訴，高等法院今改判11個月，主因是部分行為獲判無罪。

一審判決書指出，蕭女擔任生活輔導員，負責照護育幼家庭內院童生活起居，卻涉嫌於2015至2016年，要求院內8名7至11歲兒童共浴且不得關門，再持手機拍攝男童全裸照片；另還利用一名兒童接受夜間照護時，脫其衣服拍照。

有名兒童在育幼家庭舉辦兩性平等課程中，向課程講座提及遭生活輔導員拍攝裸照，引發育幼家庭內部職員起疑，透過管道向外檢舉，輾轉經社會局通報警方偵辦，對蕭女住所實施搜索，查扣6張男童共浴裸照。

北院審理時，蕭女稱是孩子請她幫忙拍照，孩子有遮掩生殖器，她才同意幫忙拍攝，拍完就離開，後續也刪除手機檔案，並沒有違反他們意願，也沒有要滿足自己的性慾跟好奇，且照片中他們都充滿笑容、遮掩自己的生殖器，何來偷拍之說。

不過多名兒童證稱，該輔導員都趁他們洗澡時拍照，拍攝次數相當多，且並未告知要拍照，邊拍邊笑，也沒有要求遮掩生殖器，甚至還有看到輔導員拿他們的照片給別人看，如其他女同學等。其中一名兒童說，有幾次路過輔導員旁，卻看到她正在看拍他及其他同學的洗澡照片、影片，都有露出生殖器，「因為我覺得很噁心，所以記得被拍裸照」。

北院審酌蕭女利用被害兒童年紀尚幼，為滿足一己慾望，拍攝被害兒童全身裸露的猥褻照片，對被害兒童身心健康與人格發展有不良影響，戕害被害兒童身心發展甚鉅，恐損及日後被害兒童對於兩性關係認知及對於他人身體權尊重，並造成難以抹滅傷害，其惡性重大，應嚴加予以責難，依違反兒少性剝削防制條例等罪判處8年6月徒刑。

案經上訴，高等法院今改判11個月，蕭女獲大幅減刑，主因是部分行為獲判無罪。

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