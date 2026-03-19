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    台中情侶雙屍命案脖子均有刀傷 女方曾家暴前夫判拘役

    2026/03/19 11:39 記者陳建志／台中報導
    台中市西區昨晚發生情侶雙屍命案，警方在現場拉起封鎖線採證。（記者許國楨攝）

    台中市西區昨晚發生情侶雙屍命案，警方在現場拉起封鎖線採證。（記者許國楨攝）

    台中市西區昨晚驚傳情侶雙屍命案，一名張姓男子（30歲）和方姓女子（30歲）被發現雙雙倒臥浴室身亡，現場血跡斑斑，兩人頸部都有刀傷，警方調閱監視器發現張男18日凌晨曾外出買水果刀，不排除是其中一方殺人後自殺，詳細死因檢警正在調查釐清中；據了解，方女曾有一段婚姻，前年7月為了探視小孩遭刁難毆打前夫臉部、下腹部，依傷害罪，判拘役50日。

    據了解，方姓女子因昨天未到超商上班，店長聯繫不上通知家屬，方母得知聯繫房東一起到西區五權五街附近的租屋處查看，不料進屋後發現方女和張姓男友雙雙倒臥浴室，現場遺留一把水果刀，警方初步鑑識，發現方女頸部有2處切割傷痕，張男頸部有5處切割傷痕，詳細死因檢方今天將相驗釐清。

    據了解，方女過去曾有一段婚姻還有小孩，曾因家暴前夫遭判刑，判決指出，方女2024年7月21日下午5點時，徒手毆打余姓前夫臉部，又以腳踢他下腹部，還拉扯頭髮，造成余男有頭部疼痛、額頭0.5公分x0.5公分擦傷、右耳疼痛等傷害。

    台中地院審理時，方女坦承犯行，法官審酌，方女是為了探視與前夫所生小孩受刁難，才會毆打前夫，考量犯後坦認犯行，但還未與前夫達成和解，依傷害罪判處拘役50日，得易科罰金。

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