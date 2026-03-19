竹東知名文青咖啡廳獲指定為古蹟！ 地主無奈打行政訴訟獲勝

竹東文青咖啡廳長春1930 Cafe’近日被列古蹟，地主打行政訴訟後獲勝，目前已經撤銷縣府原處分。（記者翁靖祐翻攝）

坐落於新竹縣竹東鎮長春路的「長春 1930 café」近日捲入文資爭議，屋主高榮股份有限公司於2022年向新竹縣政府申請將該建物指定為古蹟後，該建物於2024年4月正式被指定為縣定古蹟。彭姓地主對此不滿，提出訴願後被駁回，於是提出行政訴訟。台北高等行政法院審理後，認為審議程序存在瑕疵，撤銷原處分及訴願決定。

「長春 1930 café」為老宅所改裝而成的文青咖啡廳，前身為竹東長春醫院，建物本身為日治時期興建的Art-Deco風格老建築，是新竹當地知名的文青咖啡廳，更是美食部落客與攝影愛好者爭相探訪的打卡名店。不過，「長春 1930 café」近日卻被捲入一場文資爭議。

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判決指出，「竹東長春醫院」所在土地部分為原告彭永彬所有，另有部分土地為彭永彬與其家人共有，至於建物本身則屬於高榮公司所有。2022年11月，高榮公司向新竹縣政府申請將該建物指定為古蹟，經由縣府現場勘查、文化資產價值評估及審議會審議後，於2024年4月公告指定該建物為縣定古蹟。土地所有人彭永彬等人不服，先向文化部提起訴願遭駁回，遂提起行政訴訟。

彭永彬主張，古蹟指定程序存在多項瑕疵，包括審議委員實際到現場勘查的人數未達審議會委員半數。2023年12月4日的現場勘查僅約30分鐘即完成，難以充分評估擁有2到3層樓高的建築。此外，彭永彬也指出，當建物被指定為古蹟，依文化資產保存法規定，若政府認定建物未保存良好將會強制徵收土地，恐讓沒有保存責任的地主無端面臨財產損失的狀況。

新竹縣政府認為，依文化資產審議會組織及運作辦法規定，並未要求現場勘查必須由全體或過半數委員到場。另，本案已多次現場勘查與審查會議均有審議委員參與，程序合法。縣府也指出，長春醫院建於1920年代，為日治時期竹東地區重要醫療建築，具裝飾藝術風格與混合式空間格局，文化與建築價值受到多名專家學者肯認，因此審議會以多數決通過指定古蹟。

法院審理後指出，依文化資產保存法施行細則規定，主管機關在將案件送交審議會前，應組成專案小組評估文化資產價值，並評估未來保存管理維護及指定範圍可能產生的影響。這些評估內容包括未來保存維護的可行性及相關財務規劃，以利審議委員在權衡公共利益與私人權益後作出決定。

法院指出，本案雖有文化資產價值評估報告，但內容未見完整的未來保存管理維護財務規劃資料，也未見審議會就此議題進行討論或評估。審議會在資訊不完整的情況下即決議指定古蹟，導致判斷基礎不足，也使法院難以檢視行政機關的判斷是否恣意，判決撤銷原處分、訴願決定。

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