新竹市東區民宅火警！大廳陷入火海 6旬婦燒傷送醫

新竹市東區再傳民宅火警，民宅的大廳陷入火海，6旬婦遭火燒傷送醫。（記者洪美秀翻攝）

新竹市東區高峰路一間住宅今天（19日）上午9點多傳出火警，這也是新竹市繼民宅及科學園區變電所後1週內第3起大火，消防局獲報出動15輛消防車、36名消防人員趕往現場布線灌救，現場火勢猛烈，火舌不斷從屋內竄出，1名60歲婦人因手部遭火燒燙傷，幸意識清楚，已由救護人員緊急送醫治療。

新竹市消防局指出，今天上午9點39分接獲報案，指稱高峰路某連棟平房發生住宅火警，報案民眾驚恐提到現場已有濃煙火舌，消防人員趕抵後發現，整個民宅大廳已陷入火海，雜物皆被烈火包圍，景象駭人。

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消防人員也佈線灌救，幸屋內無人受困受傷，但有1名60歲婦人因手部被火灼傷，有明顯燒燙傷痕跡，婦人也因燒燙傷表情痛苦，醫護人員現場給予初步清創包紮後，隨即由救護車送往醫院。火勢順利在10點多撲滅，經消防人員清查確認無其他受困者。不過火勢熄滅後，民宅外牆已被熏得焦黑，內部家具與隔間也嚴重毀損，詳細起火原因，仍待火調科調查釐清。

新竹市東區再傳民宅火警，民宅的大廳陷入火海，6旬婦遭火燒傷送醫。（記者洪美秀翻攝）

新竹市東區再傳民宅火警，民宅的大廳陷入火海，6旬婦遭火燒傷送醫。（記者洪美秀翻攝）

新竹市東區再傳民宅火警，民宅的大廳陷入火海，6旬婦遭火燒傷送醫。（記者洪美秀翻攝）

新竹市東區再傳民宅火警，民宅的大廳陷入火海，6旬婦遭火燒傷送醫。（記者洪美秀翻攝）

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