竹聯幫明仁會中籍女幹部勾結會計師、超商店長洗錢！ 32人受害財損破億

警方攻堅查緝肖女所屬不法集團。（記者邱俊福翻攝）

竹聯幫明仁會幹部肖女涉嫌組織詐欺車手、洗錢集團，並勾結執業會計師、2名連鎖超商店長、「酒條通」知名酒類專賣店酒商與一家日式餐酒館老闆，協助旗下車手大肆盜刷被害人信用卡，分別購買大量香菸與威士忌等商品，再低價變現，以及在餐酒館以「包場」名義刷百萬，遂行洗錢，至少有32人受害、財損逾億元。

刑事警察局電信偵查大隊第一隊經蒐證後，今年1月間先後逮捕肖女、莊姓會計師，以及超商店長、酒商與旗下成員等共18人移送桃園地檢署偵辦，檢方後複訊後將肖等6人聲押獲准，今天肖女等9人已先依法起訴，仍持續擴大偵辦中。

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警方調查，40歲肖女為中國籍，6、7年前嫁來台後，被明仁會吸收為幹部，嚴然成為一個大姊頭；去年間，肖女跟北市一家旅行社的吳姓老闆相識後，疑似透過吳男的引介，跟隱身境外的詐欺機房合作，在台協助詐團提領贓款與洗錢，而為達成任務，吸收在一家聯合律師事務所執業的莊姓會計師，以及知名連鎖超商的蔡姓、劉姓店長，以及「酒條通」知名酒類專賣店江姓酒商、連鎖3C經銷商人員等，以利盜刷被害人信用卡。

去年8月8日，警方循線破獲肖女的旗下車手團勾串知名連鎖3C經銷商人員洗錢案件，逮捕22人送辦後，再分析資料，發現仍有32名被害人金流不明，共約9248萬餘元，隨即持續向上溯源，從而鎖定以肖女為首的不法車手、洗錢組織，以及掌握其透過超商等不同管道洗錢的犯案手法。

犯罪手法為境外機房以假檢警身分，誆騙被害人交付名下提款卡、信用卡等財物，再誘騙被害人向銀行申請各種借貸或交割股票、債券變現等方式將款項匯入被害人所屬信用卡繳款帳戶，同時向銀行申請以預繳卡費方式提高刷卡額度，並將被害人信用卡綁定至集團車手所持用手機「Apple Pay」。

隨後，車手到配合的酒商、超商店長與餐酒館等場所，購買大量威士忌、菸品等商品，再以低價轉賣盤商，或佯裝以包場餐酒館等假交易進行刷卡換現金，藉此將被害人信用卡額度洗劫一空。今年1月間，警方先後逮捕肖等18人，依組織犯罪、詐欺、加重詐欺取財、洗錢等罪嫌移送檢方偵辦。

肖女所屬不法集團犯案手法（。刑事局提供）

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