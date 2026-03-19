土地重劃案陳情未果涉北捷縱火 曾世源遭押出庭民團到場聲援

時代力量與民間團體，今日上午前往北檢召開記者會聲援曾翁。（記者吳昇儒攝）

神岡區「大夫第」自辦重劃區居民自救會會長曾世源因不滿土地重劃分配問題，竟於2月8日在捷運站內縱火。事後，曾翁被裁定羈押，今日出庭。民團社子島自救會與時代力量等單位，今日前往北檢召開記者會聲援曾翁，表示其因無法循正常管道陳情，才會用極端的方式吸引目光，希望檢察官能考量其動機及年紀，讓他交保或釋放。

時代力量與反迫遷團體今日上午10時許，在台北地檢署前召開記者會，並指出雖不認同曾翁以極端行動作為表達訴求的方式，但該案背後涉及自辦市地重劃制度長期以來對人民權益造成的結構的侵害。希望檢察官在偵辦過程中，能夠充分理解當事人所處的背景脈絡，給予完整陳述個人遭遇與訴求的機會，讓司法程序在充分理解事實的基礎上進行。

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社子島自救會發言人李華萍表示，自辦市地重劃制度存在的制度性問題，曾世源已經70多歲，10多年來對抗著自辦市地重劃團體，好不容易撤銷自辦市地重劃，沒想到上個月又死灰復燃；曾世源向台中市政府、總統府、監察院陳情，卻都沒有得到回應，已經把法律上能夠做的救濟都做過了，才會用極端的手段陳情，但這行為是不對的。

時代力量發言人鄭宇焱指出，希望檢察官能夠充分了解曾世源犯案動機，並考量其年紀問題予以交保或釋放，讓他可以出來就醫或是回家休養。

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