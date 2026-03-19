航警與台北關聯手破獲跨國運毒 攔截市值2千萬大麻

馬籍犯嫌、鄭嫌以運輸第二級毒品大麻現行犯移送桃園地方檢察署偵辦 （航警局提供）

航空警察局與財政部關務署台北關於114年11月執行邊境毒品查緝勤務時，在桃園國際機場查扣第二級毒品大麻毛重約10.3公斤，市值新臺幣2000萬元，並逮捕馬來西亞籍田姓男子（61歲）及本國籍鄭姓男子（38歲），全案已於115年1月12日由桃園地方檢察署提起公訴。

此案為台北關與航警在執行邊境執行毒品查緝勤務時，發現一名自泰國入境旅客所攜行李箱異常，經開箱檢查後，當場查獲夾藏其中的大麻，隨即依法逮捕田姓嫌犯。

請繼續往下閱讀...

航警進一步調查，田嫌聽從境外不明人士指示，先於泰國曼谷機場附近與不詳男子交付裝有毒品的行李箱，再依指示搭機經香港轉機來台，企圖闖關入境。原本計畫在毒品入境後，由在台接應的鄭姓男子負責收取，雙方並約定完成運輸可獲報酬。

警方隨即擴大追查，掌握鄭嫌動向，確認其事前已掌握班機資訊並預備接應毒品，遂於新北市三重區某旅館內將其拘提到案，並查扣手機等相關證物。

航空警察局刑事警察大隊偵二隊隊長陳博全表示，本案查獲大麻數量接近10公斤，若流入市面將對社會造成重大危害。警方未來將持續強化邊境查緝作為，嚴防毒品流入，並呼籲民眾切勿因金錢誘惑鋌而走險參與運毒行為，以免觸犯法律，得不償失。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

馬籍犯嫌託運行李箱內以物品包裝夾藏第二級毒品大麻。（航警局提供）

馬籍犯嫌託運行李箱內以物品包裝夾藏第二級毒品大麻。（航警局提供）

馬籍犯嫌託運行李箱內以物品包裝夾藏第二級毒品大麻。（航警局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法