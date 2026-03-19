親吻12歲小女友被究責 色男玩「假和解」被法官識破

許姓男子強吻12歲少女被判刑，騙家屬5萬元和解卻未拿分文出來賠償。（情境照）

許姓男子與年僅12歲的國中少女小美（化名）交往並強行親吻對方，許男一審被判刑6月後不服上訴，說自己已經跟與家屬達成5萬元和解求輕判，但二審法官發現，許男調解後竟「分文未付」，怒斥其毫無悔意，裁定駁回上訴。

判決指出，2024年3月間，當時年約20多歲的許男透過網路結識小美，同月24日下午，許男約小美前往高雄大遠百威秀影城看電影，小美帶著妹妹赴約，3人電影看到一半，許男趁燈光昏暗之際，強行親吻小美嘴巴，小美事後向社工告狀，妹妹也作為目擊證人指證，許男行徑才東窗事發。

請繼續往下閱讀...

一審依「對於未滿14歲之女子為猥褻行為罪」判許男6月徒刑，得易科罰金。許男不滿刑度太重提起上訴，並在二審期間大打「溫情牌」，與小美父母達成5萬元調解，約定每月給付5000元。

但二審法官發現，許男自案發迄今超過一年，從未對被害人有實質補償，且在簽署調解筆錄後，竟連第一期款項都未給付。更誇張的是，許男甚至在審判期日無故不到庭，僅想透過書面程序換取輕判，行徑極為傲慢；且許男也曾在屏東犯下與未滿16歲少女的性侵案，被判刑4月定讞，法官認為他調解僅是「緩兵之計」，並非真心悔過，因此駁回上訴，全案定讞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法