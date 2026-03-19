北市癱瘓女與九旬母相依欠2萬健保費 士林分署送物資助其獲減免

吳分署長親自探視坐輪椅的義務人。（記者翁靖祐翻攝）

一名積欠健保費近2萬元的卓姓女子，於去（2025）年12月突然中風，目前半身癱瘓，與家中近90歲的母親相依為命，2人無收入也無積蓄。法務部執行署士林分署旋即通報相關單位，協助其申辦低收入戶資格，積欠的健保費也獲減免。另外，分署長吳廣莉昨（18）日帶領6名學習司法官前往卓女住處關懷訪視，提供其各項民生物資進行援助。

卓女於去年12月中旬中風後，目前已半身癱瘓，須長期臥床並透過鼻胃管灌食，原有工作也被迫中斷，與90歲的母親相依為命，2人均無收入亦無積蓄。士林分署知悉後，以衛福部「社會安全網」通報相關單位，協助卓女一家申辦低收入戶資格，另聯繫健保署同仁以「弱勢民眾通報平台」協助申請健保愛心專戶，減免積欠的健保費用，讓卓女擁有基本的醫療權益。

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此外，分署長吳廣莉於昨日親自帶領6名第66期學習司法官會同健保署人員，前往卓姓義務人住處關懷訪視，並以士林分署愛心社名義致贈價值5,000元慰問金及民生物資提供援助，藉此讓學習司法官，對行政執行工作的社會意義有了更深刻的體會。

分署長吳廣莉表示，行政執行的目的在於維護法治與公平，但對於陷入困境的弱勢義務人，行政機關亦應展現同理心，適時伸出援手。士林分署表示，未來將會持續秉持「執行有愛」的理念，結合社會安全網與相關資源，協助弱勢義務人度過困境，重新燃起對生活的希望。

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