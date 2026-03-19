火燒下體、鹽巴抹傷口！露營區老闆虐死員工 悲情牌求交保遭打臉

謝姓業者夥同員工打死人的刑具。（資料照）

南投一處露營區爆出駭人私刑命案，謝姓老闆與3名員工因不滿張姓員工工作態度，竟以十多種工具輪番毆打，甚至火燒性器官、在傷口抹鹽凌虐，最終將人活活虐死，一審判謝男14年6月徒刑，案件仍在二審，但謝男近日以「投資700萬元血本無歸、已賠償120萬元」為由聲請交保，仍遭台中高分院駁回。

2024年5月11日深夜，南投縣中寮鄉一處私人露營區內，謝男因不滿47歲張姓員工生活習慣與工作態度，找來徐姓、許姓及何姓3名員工助陣，4人先是徒手拳打腳踢，更把現場掃把、塑膠椅等十多種器具全都當成刑具，張男遭痛毆後倒地昏迷，謝男甚至拿美工刀刺傷張男身體、用電蚊拍抽打腳底，還用打火機燒灼性器官，並將鹽巴塗抹傷口刺激，手段相當殘忍。

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直到發現張男已無氣息，眾人才驚慌替他做CPR，但救護人員到場時張男早已死亡，南投地院審認，4人手段兇殘，依傷害致死罪判謝男14年6月徒刑，何男14年、許男12年6月、徐男11年6月，全案上訴後目前由台中高分院審理。

謝男近期強調坦承多數犯行，審理程序已完成交互詰問，沒有串證可能，也表示露營區投資700萬元已「血本無歸」，仍努力與死者家屬和解賠償120萬元，加上已被羈押1年9個月，案件審理接近尾聲，請求交保，但台中高分院審酌，原審判刑並非輕罪，謝男為避責逃匿動機仍高，至於與被害人家屬和解或賠償金額，與是否繼續羈押並無直接關聯，裁定駁回交保聲請。

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