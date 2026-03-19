嘉市警創AR實境防詐遊戲「廢柴探長」帶你破解詐團話術

民眾體驗AR實境互動防詐遊戲「不准騙走我的罐罐！」。（嘉市政府提供）

亞洲規模最大的智慧城市盛會「2026智慧城市展」昨（18）天在台北南港展覽館揭幕，嘉義市政府主題館以警方創立AR實境互動防詐遊戲「不准騙走我的罐罐！」為核心主題，吸引許多民眾闖關挑戰，從中認識詐騙類型及破解方法，成為會場一大亮點。

嘉義市長黃敏惠到場與民眾一同拿起平板體驗這款AR防詐遊戲，在遊戲主角「廢柴探長」引導下，穿梭於虛實整合的詐騙情境中，一步步破解詐團的話術陷阱。

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嘉市警局長陳明志表示，這款防詐遊戲透過公私協力與錦田雲端科技公司合作，將生硬的防詐宣導轉化為有溫度的科技體驗，特別用AR重現詐騙實境，解構詐騙手法的邏輯陷阱，提升民眾「辨識詐騙」、「拆解話術」、「拒絕情勒」三大核心能力。

防詐遊戲主角「廢柴探長」是隻可愛圓滾滾的柴犬，玩家扮演腦波弱的鏟屎官，為了守護和牛罐頭，必須通過三道關卡，從中培養認識防詐辨識力、分析詐騙對話的邏輯陷阱、學習拆解話術及面對詐團的情緒勒索，練習勇敢拒絕。

成功闖關民眾，除了能獲得個人專屬數位證書，還能使用主題相框與「廢柴探長」合影，遊戲吸引民眾爭相體驗。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

「2026智慧城市展」開展，嘉市警局AR實境互動防詐遊戲，讓民眾認識詐騙類型及破解方法。（嘉市政府提供）

嘉市警局AR實境互動防詐遊戲中的遊戲主角「廢柴探長」帶領民眾破解詐團話術。（嘉市政府提供）

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