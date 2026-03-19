男臨櫃領百萬說不清 大安警銀聯手及時阻詐

洪男起初不斷對警方說「不會喇，我只是要領錢沒有要幹嘛」，但在警方與行員輪番解說下，才逐漸冷靜。（記者鄭景議翻攝）

46歲洪姓男子前日前往台北市大安區一家銀行櫃檯，準備提領100萬元現款。由於提領金額龐大，行員主動關懷詢問用途時，洪男說詞前後矛盾且顯得焦慮，行員察覺有異後通報警方到場。大安分局敦化南路派出所員警與行員耐心勸導，成功點醒洪男這是一場典型的詐騙圈套，及時保住100萬元積蓄。

大安分局表示，洪姓男子當時臨櫃表示要提領100萬元，但在與行員對話過程中，他對於這筆鉅款的用途說法反覆，且對行員的深入詢問表現出極大的抗拒感。派出所員警獲報趕抵現場，進一步與洪男溝通，發現他雖未明言，但其行為與近期常見的「假投資」或「面交交付款項」詐騙特徵高度吻合。

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員警隨即向洪男詳細說明詐騙集團常見的手法，特別是對方會利用各種話術，要求被害人先提領大量現金，再交給所謂的「理財專員」或「中間人」。警方分析，這類手法往往會造成被害人傾家蕩產且款項難以追回。洪男起初不斷對警方說「不會喇，我只是要領錢沒有要幹嘛」，但在警方與行員輪番解說下，才逐漸冷靜並意識到自己可能正處於被詐騙的風險中，隨即決定停止提領程序。

洪男在離開銀行前對警方及行員的及時提醒表達由衷感謝，並表示會先返家與家人討論，不再貿然聽信網路或陌生對象的指示。

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