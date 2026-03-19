拖吊流氓集團不法獲利逾百萬　北檢聲押禁見2嫌

「拖吊流氓集團」不法獲利逾百萬元，檢警17日拘提6名犯嫌到案。北檢複訊後，認為蔡姓、許姓業者涉嫌重大，有串證及反覆實施之虞，向北院聲請羈押禁見，另4人各20萬元交保。

台北地檢署檢察官昨天深夜訊問被告後，認為蔡姓、許姓業者涉犯組織犯罪防制條例、刑法加重詐欺、恐嚇取財等罪，犯罪嫌疑重大，且有事實足認有勾串共犯或證人之虞，以及有反覆犯下同一罪之虞，因此向台北地方法院聲押禁見。至於李姓、陳姓、劉姓、廖姓犯罪集團成員，則諭令4人各以20萬元交保。

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台北市政府警察局刑事警察大隊受理逾20位被害人報案，指控以蔡姓業者為首的犯罪集團，涉嫌用話術誘騙急需拖吊救援的民眾簽約，當車輛上架後，即索取高額作業費用。警方成立專案小組調查後，報請台北地檢署指揮偵辦。

檢警調查，近期社會高度關注所謂「拖吊流氓」的消費事件，是以消費糾紛包裝犯罪不法行為的違法態樣。犯罪集團極具計劃性、組織性的先在網路購買大量關鍵字，包括「專業道路救援」等字眼，民眾若車輛拋錨、急需救援，透過網路搜尋，就有可能點入其公司網站。

檢警發現，犯嫌會透過魚目混珠，或用話術誘騙民眾簽約，並把高額作業費用藏放在網站上不顯眼之處，民眾可能一時急躁或陷入錯誤就簽下契約，當車輛上架後，就會爆出不符市場行情的高額作業費用。

檢警查出，若民眾質疑不願支付，業者就會威脅要留置鑰匙，或不願下架車輛，或聲稱要行使所謂的民事留置權等方式，要民眾當場付清高額費用。此外，業者還會將他們原本在網站上放的廣告或網址下架，或更換網址，讓民眾無法找到過去受騙的訊息，藉此讓民眾報案時不易舉證。

專案小組於17日會同台中市警察局、桃園市警察局，多處同步發動搜索，拘提6名犯嫌到案，並查扣3輛拖吊車輛及相關贓證物，移請北檢續行偵辦。檢警初步清查，該犯罪集團不法獲利超過百萬元。（編輯：高照芬）1150319

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