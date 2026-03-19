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    首頁 > 社會

    延聘遭拒怒告南台科大 前校長討16萬月薪敗訴

    2026/03/19 06:02 記者王捷／台南報導
    南台科大外觀。（記者王捷攝）

    南台科大外觀。（記者王捷攝）

    南台科技大學盧姓前校長屆退獲延聘2次，第3次遭拒，提告確認僱傭關係並討16萬多元月薪。台南地方法院認，大學教職的延任非理所當然權利，屬考量校務例外，無法強迫締約，駁回盧前校長告訴。

    盧教授曾任校長，他指控卸任後依校方禮遇辦法，獲2次延聘為專任講座教授，聘約至去年7月底止，去年進行第3次申請延任時，雖獲系教評會通過，卻遭院教評會否決，校方未發函通知結果，且申訴會議任意命委員迴避，程序有重大瑕疵，認定雙方聘約依然存在，要求校方自去年8月起按月付薪。

    校方反駁，教授年滿65歲以不延長服務為原則，延任必須踐行三級教評會審議。此次遭院級否決，自然無從提送校級。校方強調，續聘與否涉及人事管理專業判斷，須綜合考量整體師資配置、世代銜接與校務發展，無法單憑個人意願要求續聘，且校方已依法為盧教授辦理屆齡退休生效。

    台南地院認為，私立學校與教師間的聘僱關係，本質上建立在雙方意思合致的私法契約上。教評會的審查過程，僅是校方決定是否發出聘書的內部前提。即使審查程序存在盧男指控的瑕疵，也不能直接等同於校方已經承諾願意續聘。

    法官強調，盧男前次的聘約期限已於去年7月底屆滿，雙方並未達成新的聘僱合意，且校方辦理屆齡退休符合私校退撫條例規範，既然聘約已經消滅，南台科技大學自然沒有給付薪資的義務，因此駁回盧教授的全部請求。

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