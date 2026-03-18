富商前男友將提新證 薛楷莉涉詐420萬暫定4/29宣判

薛楷莉被控告詐欺取財今出庭，稱告訴人邱智永都在胡說八道。（記者翁靖祐攝）

前主播薛楷莉遭到建築富商前男友邱智永控詐騙420萬元並被台北地檢署依詐欺取財罪起訴。台北地方法院今（18）日開庭審理，邱稱先前有提領80萬元給薛。對此，薛則說那是邱用現金支付的律師費，而邱表示將提出匯款單據作為證據。為此，法官諭知今日先辯論終結，4月29日暫為宣判日，並依證據內容，決定是否再開辯論。

檢察官調查，薛楷莉先後將400萬與94萬4489元匯入女兒的帳戶進行洗錢，而檢方今日詢問邱智永是否知道薛把94萬4489元匯入女兒帳戶時，他卻突然提及另筆80萬元是因為薛沒有富邦銀行帳號，才拜託他領錢，而這80萬與本案邱智永提告的420萬加起來，便與檢方所控薛的洗錢金額相差無幾。

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薛楷莉回應，過去邱因為2次的官司曾委任過王姓律師，並用現金給付了80萬元，但邱智永卻堅稱自己都是以匯款的方式付錢，表示可以提出匯款的單據證明。但薛卻指出，自己當天也在場，王律師有事先離開，邱當下就說要去領錢，說到這裡，薛對邱要提匯款證明怒嗆「我賭你一定沒有」。

法官考量，薛楷莉目前每次開庭都從美國搭飛機來台，今日庭末諭知暫時辯論終結，並限邱智永2週內提出相關證據，後續將依照其所提供的證據決定是否再開辯論，目前先定4月29日為宣判日期。

庭畢後，薛楷莉受訪說「謝謝大家關心，也請邱先生不要再胡說八道，講話一直變來變去。這麼大筆的金額，一直『不清楚、不記得、很模糊』，後來我們提出諸多證據才說『喔，我記起來了』這些都很不合常理吧？」

薛楷莉表示，自己因為頻繁來台出庭，所以目前在美國的護理師工作已經快要不保；她都是搭紅眼班機，暑假機票很貴，但要開庭她也得回來，因為她不逃避，願意把事情說清楚、講明白。

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