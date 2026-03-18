補習班做完實驗冒濃煙 殘渣復燃業者自行撲滅

彰化縣田中鎮一處補習班昨（17日）晚發生火警，彰化縣消防局前往灌救。（民眾提供）

彰化縣田中鎮公館路一處補習班昨（17）日晚間10時許發生火警，由於現場存放金屬鈉、金屬鋅等化學物質，彰化縣消防局不敢大意，緊急出動10輛消防車、25名消防及義消人員趕往搶救。所幸事發時學生已下課離去，火勢由負責人自行撲滅，未造成人員傷亡。

消防局指出，昨晚10時08分接獲報案，指稱公館路一棟3層RC建築冒出濃煙，且疑似有人員受困。消防二大隊立即派遣田中、二水等分隊馳援，抵達現場時雖無明顯火煙，但三樓後側教室內煙霧瀰漫，冷氣機及部分桌椅有燒灼痕跡。

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初步調查發現，起火點位於三樓化學教室。據報案人表示，當晚在教室進行「氫氧化鈉加鋅」的氧化反應實驗，結束後疑似因殘留的實驗廢棄物處置不慎，導致殘渣復燃，火勢一度延燒。負責人發現後隨即採取行動自救，並向趕抵的消防員確認現場無人受困。

由於教室內存放多種化學物質，消防人員不敢輕忽，隨即部署水線進行降溫與安全確認，並加強通風作業以排除殘餘煙霧。消防局表示，這起火警初步研判與化學實驗後處理有關，實際起火原因仍待進一步釐清。

消防局呼籲相關業者，進行化學實驗務必落實安全操作與廢棄物處置程序，以免釀成意外。

由於現場存放化學物質，消防局不敢大意，緊急出動10輛消防車、25名消防及義消人員趕往搶救。（民眾提供）

補習班三樓後側教室內煙霧瀰漫，冷氣機及部分桌椅有燒灼痕跡。（民眾提供）

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