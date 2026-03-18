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    國安判決是否公開？檢察官籲修法：程序法「如荒漠」毫無規範

    2026/03/18 18:12 記者劉詠韻、吳昇儒／台北報導
    檢察官林達認為，司法國安案件起訴案量暴增，法院審理質量面臨衝擊，迫切需要增修司法國安案件審理的程序法。（記者劉詠韻翻攝）

    檢察官林達認為，司法國安案件起訴案量暴增，法院審理質量面臨衝擊，迫切需要增修司法國安案件審理的程序法。（記者劉詠韻翻攝）

    最高檢察署與經濟刑法學會今在台北舉行國安司法研討會。台北地檢署檢察官林達指出，國安案件起訴量暴增，但程序法規範不足，建議仿效美國設立「機密資訊安全官」並推動卷證分級管理；林鈺雄教授批評判決公開標準混亂；許凱傑法官提醒閱卷缺乏規範，並引介日本「特定秘密保護法」經驗。檢察總長邢泰釗表示，相關資料將提供法務部與機關推動參考，以期推動修法。

    北檢檢察官林達認為，司法國安案件的起訴案量暴增，法院審理質量也已經面臨衝擊，當前迫切需要增修司法國安案件審理的程序法，近年台灣雖然在國安實體法上有修法進展，但程序法卻宛如荒蕪的沙漠、毫無規範，機密證據的閱卷淪為「全有」或「全無」的爭論。

    林達亦引用美國機密資訊程序法的規範，建議台灣在國安審理程序，應該盡速建立卷證的安全分級，對於閱卷的時間、地點、內容和方式，都應該明確的分級管理，並且應當仿效美國，設立「機密資訊安全官」，協助法院進行訴訟人員的安全查核和閱卷管理，排除未經安全查核的律師閱卷，指定由經過查核的律師來閱卷。

    林達認為，面對嚴峻和大量的司法國安案件，今年應盡快推動修法，並建議在國家安全法第19條「國安專庭條款」，增加程序原則性條款，授權司法院和法務部制定具體的規範和指引。

    台大法律系教授林鈺雄呼應檢察官林達建議，可以在國安法進行修法，以母法授權方式來制定相關規範。對此，他也批評，國安判決公開與否毫無標準，「有時正確見解不公開、錯誤判決卻公開」，導致實務界甚至抄錯判決。

    台北地方法院國安專庭法官許凱傑說，台灣在國安判決書是否要公開，應如何遮掩，以及對於律師閱卷的限制，實務上均無規範，因此每件個案做法都不一樣，也衍生許多爭論和訴訟的困難。他同時引介日本於2014年新立的「特定秘密保護法」，詳細解說日本為因應護衛艦洩密，所做出的具體修法，盼台灣能參考美、德及日的做法。

    最高檢察署檢察總長邢泰釗表示，國安司法程序制度化迫切，研討會資料將提供法務部與相關機關參考推動修法。

    台北地方法院國安專庭法官許凱傑說，台灣在國安判決書是否要公開，應如何遮掩，以及對於律師閱卷的限制，實務上均無規範，衍生許多爭論和訴訟的困難。（記者劉詠韻翻攝）

    台北地方法院國安專庭法官許凱傑說，台灣在國安判決書是否要公開，應如何遮掩，以及對於律師閱卷的限制，實務上均無規範，衍生許多爭論和訴訟的困難。（記者劉詠韻翻攝）

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