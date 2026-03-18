9年6標案涉圖利！石碇公所前課長疑護航廠商 檢調8路搜索傳喚10人

新北市石碇區公所爆出採購弊案，全案朝貪污治罪條例、政府採購法圖利等罪偵辦。（資料照）

檢調獲報，新北市石碇區公所涉嫌自2014年至2022年間，共有6件路燈標案疑似涉圖利。台北地檢署今指揮調查局新北市調查處，針對黃姓前課長及相關公務員涉案標案展開搜索，前往8處住居與辦公處所，並通知黃姓、李姓等10人到案說明，全案朝貪污治罪條例及政府採購法圖利等罪方向偵辦。

石碇區公所工務科黃姓前課長（現已停職）先前即曾因貪污案件遭起訴，此次再被捲入採購弊案。另有承辦相關標案的現任公務員張女、許女（過去為黃的下屬）也列被告調查釐清責任歸屬。

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檢調查出，李姓廠商涉嫌長期圍標石碇區公所路燈維護標案。早在2014年間，李男即透過安排陪標廠商方式參與投標；其後於2018年至2022年間，陸續涉入至少5件標案，加計先前案件，總計涉及6件標案，疑似藉由操控投標過程提高得標機率。

檢調追查發現，李男為遂行圍標，另找來楊姓男子所屬巨環工程公司，及莊姓男子所屬宏韋事業有限公司配合投標，形成特定廠商間相互配合的競標模式，疑有違反政府採購法公平競爭原則，全案持續調查中，將進一步釐清各被告涉案情節及不法利益流向。

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