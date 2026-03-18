真人「皮克敏」不可愛！偷車搬走逾20個盆栽 玉里警循線逮人

朱姓男子兩手提著盆栽散步，還想繼續物色，有如真人版皮克敏。（翻攝自監視器）

任天堂的療癒系步行及種花遊戲「皮克敏」，最近在台灣衝上手機遊戲冠軍，玩法是玩家出外「探險」撿拾花苗盆栽後，透過累積走路步數來種花，然現實中若出現「真人皮克敏」搬運盆栽，苦心栽培的花花草草被偷，那可就不好玩了！

「昨晚11點多，他在我家門口走來走去，早上就發現放門口的盆栽也被偷！」花蓮玉里鎮出現一名「真人皮克敏」，專門在晚上出去散步、順手搬走別人家放門口的盆栽！

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玉里鎮王小姐在網路貼文指出，最近1星期以來看到很多鎮民家中花草盆栽遭竊，想不到自己家的花盆也不見了，她和附近鄰居就至少被偷了20、30盆大小盆栽，沒有經過別人同意就隨便搬走盆栽，在現實生活中的皮克敏真的一點都不可愛。

玉里派出所所長曾毓涵說，發現民眾貼文出現「真人皮克敏」花盆小偷，立即組成專案小組啟動調查，調閱附近監視器，發現一名朱姓男子本月15日凌晨趁夜黑偷騎走玉里鎮大同路的電動自行車、載運散步時偷走的盆栽，還有民眾種植在家門口整盆蔥被抱走，還多次更換腳踏車後再丟棄。

經過數小時天亮後，朱姓男子上午7時多又出現在玉里鎮傳統市場，又牽走一輛黃色微型電動二輪車；警方已通知被害人至玉里派出所認領車輛、花盆，也呼籲家中花盆、車輛被竊者可以到派出所認領，並依竊盜罪嫌將朱姓男子函送花蓮地方檢察署偵辦。

朱男偷搬別人花盆，還會順手牽走電動腳踏車搬花，然後又把車子隨意丟在路邊。（警方提供）

朱姓男子化身真人皮克敏，跑去別人家偷搬花，被警方依竊盜罪嫌法辦。（警方提供）

皮克敏遊戲中，玩家讓皮克敏外出探險帶回花盆，堆在警察局的花盆等待認領。（警方提供）

玉里鎮民因為家裡盆栽被偷，氣得上網PO文，指「玩遊戲可以，現實生活中偷搬別人盆栽並不好玩」。（翻攝自網路社團）

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