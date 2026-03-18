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    首頁 > 社會

    罵鏡週刊「垃圾」挨告求償百萬 黃國昌勝訴免賠

    2026/03/18 17:32 記者張文川／台北報導
    民眾黨主席黃國昌前年3度在記者會上痛罵「鏡週刊」是「垃圾媒體、垃圾週刊」，精鏡傳媒及社長裴偉向黃國昌求償100萬元；台北地院審理後，今認定黃國昌是對可受公評之事表達意見，不具違法性，判黃國昌無須賠償。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌前年3度在記者會上痛罵「鏡週刊」是「垃圾媒體、垃圾週刊」，精鏡傳媒及社長裴偉向黃國昌求償100萬元；台北地院審理後，今認定黃國昌是對可受公評之事表達意見，不具違法性，判黃國昌無須賠償。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌前年9月至12月間，3度在記者會上痛罵「鏡週刊」是「垃圾媒體、垃圾週刊」，精鏡傳媒及社長裴偉蒐證提告民事侵害名譽權，向黃國昌求償100萬元；台北地院審理後，今認定黃國昌是對可受公評之事表達意見，不具違法性，判黃國昌無須賠償。可上訴。

    鏡週刊指控，黃國昌於2024年9月3日在臉書粉絲專頁發文指出「無恥的鏡週刊，敢潑糞不敢當」、「上週六配合北檢聲押柯文哲的操作，突然以獨家指控柯文哲在京華城案涉及『違背職務收賄罪』、『700萬帳戶資金不明』的垃圾媒體鏡週刊，竟然在剛剛發出聲明表示『內容從未述及柯文哲違背職務收受賄賂700萬元』，簡直無恥至極」。

    週刊指控，2024年10月8日黃國昌在民眾黨黨團記者會上，面對媒體提問時說，「你說的是鏡週刊嗎？我已經講了很多次了，這一種綠營跟北檢打手所寫的垃圾報導，沒什麼評論的必要」。

    週刊又指出，黃國昌又於2024年12月10日民眾黨防災士中隊成軍記者會上回應提問的媒體，「如果所謂重要的問題是回答這種垃圾週刊的問題，對不起，我真的沒有這個時間」。精鏡傳媒認為黃國昌的這些言論，已侵害其商譽與名譽權，訴請賠償100萬元，並在黃的臉書粉專置頂刊登判決主文10天。

    黃國昌答辯，評論是認為鏡週刊罔顧第四權應善盡的社會責任，透過斷章取義、惡意扭曲方式協助執政黨整肅政敵，嚴重破壞我國民主法治，他依個人價值判斷提出批判，對可受公評之事提出適當評論，應受言論自由保障。

    台北地院法官審理後指出，兩造未爭執黃的言論皆為評論，無涉事實陳述；依黃發言時的整體語境脈絡，黃國昌基於質疑鏡週刊於偵查期間的新聞來源不明，涉及偵查不公開，據以指責週刊以片面資訊引導輿論、違背第四權義務等，且北檢確實有調查洩密案，黃的批評並非全然無所本。

    判決表示，「垃圾」一詞固然負面、嚴厲、使被批評者感到不快，但大多是黃國昌以其立場和角度針對其報導內容提出質疑、批判、表達不滿，乃主觀價值判斷的意見陳述，並非以惡意中傷鏡週刊及裴偉的名譽與商譽為唯一目的；且內容尚有論據，並非單純謾罵，仍屬善意發表言論，故判鏡週刊敗訴，黃國昌免賠。

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