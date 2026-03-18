為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    基隆長庚看診回家半路 翁撞八堵路旁車輛傷重不治

    2026/03/18 17:30 記者林嘉東／基隆報導
    基隆市70歲王姓男子今天上午騎車返家途中，撞及停在八堵路旁小貨車，傷重不治。警方調閱路口監視器報請檢察官相驗釐清死因。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市70歲王姓男子今天上午騎車返家途中，撞及停在八堵路旁小貨車，傷重不治。警方調閱路口監視器報請檢察官相驗釐清死因。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市70歲王姓男子今天（18日）上午騎車返家途經八堵路，撞及路邊小貨車，後方機車為閃避，跟著自摔；王翁送醫急救不幸傷重不治。警方調閱路口監視器畫面報請檢察官相驗釐清死因，也將會同基隆市政府工務處等單位到場會勘，研議道路設施、標誌標線是否有需要改善之處，防止悲劇重演。

    警方調查，車禍發生在上午9點4分，70歲王姓男子騎車沿基隆市八堵路往七堵區方向行駛，撞上連姓男子停在路邊的小貨車；後方65歲葉姓男子載著李姓女乘客，為了閃避噴濺的車體碎片也失控自摔。

    據悉，葉男的機車並未與王男發生直接碰撞，屬於閃避不及造成的延伸事故。救護人員抵達現場，緊急將傷勢嚴重的王男送往基隆長庚醫院搶救；經醫院抽血檢驗，王男並無酒精反應，排除酒駕可能；然而他傷勢過重，院方於10點40分宣告死亡。

    警方調查，事故前，王男到基隆長庚醫院看診，看完診後，騎車返家途中發生自撞小貨車意外，警方事故地點周邊監視器報請檢察官相驗釐清事故原因。

    70歲王男騎車返家途中，撞及停在八堵路旁小貨車，後方機車雙載夫婦為閃避也摔車。（記者林嘉東翻攝）

    70歲王男騎車返家途中，撞及停在八堵路旁小貨車，後方機車雙載夫婦為閃避也摔車。（記者林嘉東翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播