基隆長庚看診回家半路 翁撞八堵路旁車輛傷重不治

基隆市70歲王姓男子今天上午騎車返家途中，撞及停在八堵路旁小貨車，傷重不治。警方調閱路口監視器報請檢察官相驗釐清死因。（記者林嘉東翻攝）

基隆市70歲王姓男子今天（18日）上午騎車返家途經八堵路，撞及路邊小貨車，後方機車為閃避，跟著自摔；王翁送醫急救不幸傷重不治。警方調閱路口監視器畫面報請檢察官相驗釐清死因，也將會同基隆市政府工務處等單位到場會勘，研議道路設施、標誌標線是否有需要改善之處，防止悲劇重演。

警方調查，車禍發生在上午9點4分，70歲王姓男子騎車沿基隆市八堵路往七堵區方向行駛，撞上連姓男子停在路邊的小貨車；後方65歲葉姓男子載著李姓女乘客，為了閃避噴濺的車體碎片也失控自摔。

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據悉，葉男的機車並未與王男發生直接碰撞，屬於閃避不及造成的延伸事故。救護人員抵達現場，緊急將傷勢嚴重的王男送往基隆長庚醫院搶救；經醫院抽血檢驗，王男並無酒精反應，排除酒駕可能；然而他傷勢過重，院方於10點40分宣告死亡。

警方調查，事故前，王男到基隆長庚醫院看診，看完診後，騎車返家途中發生自撞小貨車意外，警方事故地點周邊監視器報請檢察官相驗釐清事故原因。

70歲王男騎車返家途中，撞及停在八堵路旁小貨車，後方機車雙載夫婦為閃避也摔車。（記者林嘉東翻攝）

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