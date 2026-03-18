與柯文哲案同一天！前懲戒法院院長李伯道性騷霸凌 26日宣判

懲戒法院職務法庭公布前院長李伯道霸凌、性騷案將於3月26日上午10時宣判。（資料照）

前懲戒法院院長李伯道2022年涉性騷被監院彈劾後，又涉霸凌2名女部屬，監察院2025年3月13日通過審查監委王美玉、高涌誠調查報告，認定霸凌成立，逕送懲戒法院職務法庭，與性騷案併案審理。懲戒法院職務法庭公布李伯道霸凌、性騷案將於3月26日上午10時宣判，與柯文哲京華城案及政治獻金案的宣判日相同，遭質疑是否為轉移焦點才訂與柯文哲宣判同天的日子。

監委調查發現，李伯道以不當言語及苛刻要求對待下屬，涉及刁難請假、責罵日常事務等，如「有說過不要隨便請假」、「跟妳講過不可以跟同事講話，聽不懂嗎？」「妳頭殼是裝什麼」，造成女性工友及科長畏懼與身心壓力，已構成職場霸凌。相關調查小組、法官評鑑委員會及司法院人審會均認定其言行失當，逾越合理管理範圍。

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監委說明，法評會雖認定李伯道言行成立職場霸凌，但不具重大惡意，決議個案評鑑不成立，但監院經調取相關卷證，認定李伯道言行已構成職場霸凌，有移送懲戒之必要。

另外，李伯道還涉2023年於懲戒法院院長任內，對女部屬7度性騷擾，包括在公務活動住宿飯店房間拉被害人雙手、環抱，還噁稱「我很喜歡妳」，及在辦公室獨處時，不僅環抱、撫摸被害人背部，並稱「妳好香」。

事發後，司法院要求李伯道自請退休，女部屬才勇敢提出申訴，經司法院、法評會均決議性騷擾成立，2023年12月6日被監院公告彈劾，將李移送懲戒法院職務法庭進行懲戒。監察院於2025年3月又認定李伯道涉及職場霸凌，且行為期間皆為擔任懲戒法院院長任內，基於違失行為一體性原則，與性騷案併案審理。

懲戒法院職務法庭將宣判日期訂為3月26日上午10時，與柯文哲京華城案及政治獻金案的宣判日相同，令圈內不少人認為是否想轉移焦點才將宣判日訂與柯案同天。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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