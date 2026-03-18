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    首頁 > 社會

    獨居翁廁所跌倒喊「救命」數小時 鄰居聞微弱聲音報案救人

    2026/03/18 16:56 記者黃旭磊／台中報導
    警消破門發現楊翁（紅圈）倒臥廁所。（讀者提供）

    警消破門發現楊翁（紅圈）倒臥廁所。（讀者提供）

    台中市烏日區76歲楊姓老翁獨居多年，日前清晨如廁不適摔倒，受困浴室超過一小時無法動彈，萬幸的是，隔壁鄰居聽到牆另一端傳來微弱「救命」聲，機警通報警方。烏日派出所與消防分隊人員火速趕抵，破門發現楊翁倒地數小時，虛弱不堪，緊急送醫。

    台中警方今天（18日）說，15日上午8點50分左右，有民眾向烏日派出所長楊明勳報案，隔壁鄰居家傳出微弱求助聲，獨居翁大門深鎖，無人應門，「很擔心發生意外」。警方通報楊翁女兒從外地趕來開門，考量楊翁呼救數小時、體力已然透支，擔心延誤就醫時間，立即破門搶救。

    警消在浴室發現楊翁跌坐地板，表情痛苦，救護員檢視傷勢，員警細心安撫楊翁說，「阿公別怕，我們來了！」救護員用擔架小心翼翼將楊翁抬出，他意識尚稱清楚，得知獲救後顯然放鬆，所幸送醫後無生命危險。

    員警大讚報案鄰居熱心，楊翁女兒激動致謝，直言若非鄰居熱心、警消果斷破門而入，父親傷勢後果不堪設想。烏日派出所長楊明勳提醒，家中如有獨居高齡長者，可將電話或手機設定緊急連絡人，緊急時，直接按快捷鍵能聯絡家屬。

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