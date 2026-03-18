為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    心臟驟停消防員接力搶救 7旬翁出院致謝羅東分隊

    2026/03/18 15:36 記者王峻祺／宜蘭報導
    張姓老翁心臟驟停後獲救，康復出院親自答謝救護人員。（圖由宜蘭縣消防局提供）

    張姓老翁心臟驟停後獲救，康復出院親自答謝救護人員。（圖由宜蘭縣消防局提供）

    家住宜蘭羅東的72歲張姓老翁，去年底心臟驟停命危，消防局羅東分隊獲報前往，經3名救護人員接力搶救、電擊4次後，在送醫途中恢復生命徵象，時隔2個月老翁康復出院，親自到分隊遞交感謝信，讓他「重獲新生！」

    張姓老翁慶幸地說，院外心臟驟停案例中，能像他存活且腦功能良好的人，大約僅3％至8％，如今能平安寫下答謝信，歸功宜蘭縣消防局救護人員即時而專業的救護與處置，才讓他有機會重新開始人生，這份救命之恩一定銘記於心。

    宜蘭縣消防局說，當時救護勤務由蔡志嘉、張珽禎及王東生負責，抵達時張翁已無生命徵象，3人立即分工給予心肺復甦術，並同步建立進階呼吸道處置，現場使用AED電擊4次，所幸送醫途中恢復生命徵象。

    3人今天也回憶搶救張翁過程，強調這份感動，將成為支撐他們繼續守護生命的動力。王東生說，救護是在分秒必爭中盡人事聽天命，患者能平安歸來，就是對他們最大的肯定與慰藉。

    蔡志嘉分享，成功的救護經驗彌足珍貴，將化為支撐未來每一次出勤的正向動力。張珽禎表示，看到患者康復現身的那份感動，就是讓他們堅持不放棄、持續投入這份工作的理由。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播