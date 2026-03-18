心臟驟停消防員接力搶救 7旬翁出院致謝羅東分隊

張姓老翁心臟驟停後獲救，康復出院親自答謝救護人員。（圖由宜蘭縣消防局提供）

家住宜蘭羅東的72歲張姓老翁，去年底心臟驟停命危，消防局羅東分隊獲報前往，經3名救護人員接力搶救、電擊4次後，在送醫途中恢復生命徵象，時隔2個月老翁康復出院，親自到分隊遞交感謝信，讓他「重獲新生！」

張姓老翁慶幸地說，院外心臟驟停案例中，能像他存活且腦功能良好的人，大約僅3％至8％，如今能平安寫下答謝信，歸功宜蘭縣消防局救護人員即時而專業的救護與處置，才讓他有機會重新開始人生，這份救命之恩一定銘記於心。

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宜蘭縣消防局說，當時救護勤務由蔡志嘉、張珽禎及王東生負責，抵達時張翁已無生命徵象，3人立即分工給予心肺復甦術，並同步建立進階呼吸道處置，現場使用AED電擊4次，所幸送醫途中恢復生命徵象。

3人今天也回憶搶救張翁過程，強調這份感動，將成為支撐他們繼續守護生命的動力。王東生說，救護是在分秒必爭中盡人事聽天命，患者能平安歸來，就是對他們最大的肯定與慰藉。

蔡志嘉分享，成功的救護經驗彌足珍貴，將化為支撐未來每一次出勤的正向動力。張珽禎表示，看到患者康復現身的那份感動，就是讓他們堅持不放棄、持續投入這份工作的理由。

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