你的包裹沒付錢？小心「連環套」詐騙

警三分局昨日接連攔阻兩起詐騙。民眾遭遇假訂單及假網購客服「連環套」的網購詐騙，所幸及時求證警方，成功保住存款。（民眾提供）

南市警三分局昨接連攔阻兩起詐騙案，都是利用購物的「連環套」詐騙，呼籲民眾要小心。蔡姓女子與郭姓男子遭遇假訂單及網路交易詐騙，兩人立刻向警方求證，警方成功保住總計3萬多。

​蔡女收到不明信件通知，誆稱她訂購客製化斜肩包未付款，要求儘速繳交1萬6259元，否則信用會受損、帳戶會凍結。蔡女因近期無相關消費而起疑，前往和順派出所諮詢，員警查看後，確認此為假訂單詐騙手法，利用民眾擔心信用受損心理誘導匯款，蔡女聽完分析後，成功避免損失。

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​郭男在臉書販售課本，遭詐騙集團假冒買家聯繫，聲稱賣家未完成認證致帳戶凍結，隨後由偽裝的物流客服接手，誘導郭男操作網路銀行。郭男察覺異狀，趕緊至海南派出所求援，經員警解說此為假買家與假客服詐騙後，郭男才停止操作，保住2萬元資產。

三分局指出，這類案件多以假訂單或網路交易為開端，結合假物流與假客服話術引導，詐騙集團常要求點擊不明連結、加入通訊軟體，甚至以帳戶異常為由要求操作網路銀行或提供個資。手法不斷翻新且具迷惑性，若稍有不慎極易造成財損，面對相關訊息必須保持警覺。

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