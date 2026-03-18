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    首頁 > 社會

    澎湖湖西幼兒園食農教育 1幼童不堪高溫昏倒緊急送醫

    2026/03/18 14:46 記者劉禹慶／澎湖報導
    湖西幼兒園小朋友合影時，突傳前排1名幼童暈倒。（記者劉禹慶攝）

    湖西幼兒園小朋友合影時，突傳前排1名幼童暈倒。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣湖西鄉公所今（18）日舉辦「食農教育~憶兒時坐牛車種花生」活動，由湖西鄉長陳振中帶領鄉立幼兒園師生，走進田間體驗傳統農業社會的耕作模式，由於今日高溫炎熱，1名幼童突然暈倒，陳振中立即指示送醫，所幸無大礙。

    活動現場規劃了牛犁田觀摩、牛車體驗及花生栽種示範，在清脆的牛鈴聲中揭開序幕，現今農村已罕見的黃牛犁田景象在田間生動呈現。鄉長陳振中化身為資深導覽員，向小朋友介紹牛隻在早期湖西農村中所扮演的重要角色，隨後更與小朋友們一同搭乘慢悠悠的牛車，讓這群生長在數位時代的孩子們，體驗長輩口中「坐牛車、話家常」的純樸時光。

    湖西鄉的花生遠近馳名，為讓食農教育向下扎根，家中務農的鄉長，特別在田間示範如何點土、播種。小朋友們在鄉長及專業農友的帶領下，一個個彎下腰將花生種子埋入土中。

    但在排隊拍大合照時，1名幼童突然昏倒，陳振中見狀立即指示就近送往湖西衛生所，醫師為安全起見，聯絡救護車送往三總澎湖分院救治。

    湖西鄉長陳振中化身導覽員，為小朋友解說牛車用途。（記者劉禹慶攝）

    湖西鄉長陳振中化身導覽員，為小朋友解說牛車用途。（記者劉禹慶攝）

    湖西鄉長陳振中，率領幼童種花生。（記者劉禹慶攝）

    湖西鄉長陳振中，率領幼童種花生。（記者劉禹慶攝）

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