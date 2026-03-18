被告法院甩律師公會理事長巴掌 司法院「暴力零容忍」提具體作為

全國律師聯合會到司法院抗議，最後由李玲玲交給司法院新聞及法治宣導處處長兼發言人吳定亞聲明書。（記者楊心慧攝）

台中一名46歲林姓女子，因涉傷害3名女律師案昨開庭，台中律師公會到場聲援，未料開庭前，林女竟在走廊掌摑理事長吳中和。全國律師聯合會今號召律師到司法院提出三大訴求，要求台中地院更正新聞稿、評估將法官指揮監督責任送交法官評鑑委員會、要求司法院建立律師人身安全機制。司法院今針對施暴女子表達最嚴厲譴責，並強調暴力零容忍，將制定明確安全指引，提供安心訴訟環境。

全國律師聯合會理事長李玲玲、副理事長蔡順雄、秘書長林俊宏等多名律師到司法院抗議，就連昨天遭掌摑的吳中和也到場還原昨天狀況，最後由李玲玲交給司法院新聞及法治宣導處處長兼發言人吳定亞聲明書。

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司法院在全國律師聯合會記者會結束後，發出聲明，並針對林女對律師公會理事長公然施暴的衝突事件表達最嚴厲譴責。

司法院表示，法院為維護法治、保障人民訴訟權益的莊嚴場域，任何人皆應保持理性、遵守秩序，律師於司法體系中扮演維護人權與實現正義的關鍵角色，民眾在法院內公然對身著法袍的律師施暴，不僅嚴重侵害個人身體法益，更是對司法公權力及法治社會的公然挑釁，對此等脫序的暴力行為，抱持「絕對零容忍」立場。

司法院指出，為防杜類似衝突再次發生，將即刻促請各級法院，未來應依據案件性質、當事人身心情況及相關情資，審慎評估潛在衝突風險；若判斷有安全疑慮，法院應預作妥適規劃，於開庭前後對雙方當事人及關係人採取必要「動線隔離措施」，並適時增派法警強化維安警戒，將衝突風險降至最低。

司法院說，針對法院內部維安處置與暴力事件應變，司法院刻正邀集相關單位，研議就安全措施與執法標準訂定明確「法院安全指引」，期能提供所有參與司法程序的人民與法治人員，安全無虞的環境。

司法院呼籲，司法程序的順利運作，有賴各方共同維護，除當事人應保持冷靜，切勿以暴力或非法手段表達訴求外；期盼法界先進在執行職務、為當事人爭取權益之際，能持續秉持高度的法治專業與同理心，以適切的溝通方式協助控管衝突風險，將持續精進法院維安作為，與社會各界共同捍衛法治社會的核心價值。

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