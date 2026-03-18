「超哥」黃伯超追撞騎士 遭求償「大聯盟年薪6300萬」

士林地院民事庭認為李男傷勢輕微，無法證明李男所謂的大聯盟薪資損失與本案事故有關，判超哥只須賠償醫藥費、修車費等共3萬890元。可上訴。（資料照）

網紅「超哥」黃伯超3年前駕駛藍寶堅尼跑車，在台北市西寧北路追撞前方停等紅燈的機車，致泰國籍李姓男騎士下背部挫傷，士林地院依過失傷害罪將超哥判處拘役10日、得易科罰金1萬元確定；李男認為這一撞致使他脊椎側彎，追尋美國職棒大聯盟（MLB）的夢碎，因此附帶民事求償200萬元（約合新台幣6372萬餘元）大聯盟年薪損失；士林地院民事庭認為李男傷勢輕微，無法證明李男所謂的大聯盟薪資損失與本案事故有關，判超哥只須賠償醫藥費、修車費等共3萬890元。可上訴。

判決指出，2023年5月10日晚間9時許，超哥開著愛車藍寶堅尼，行經北市鄭州路左轉駛入西寧北路後，未注意前方號誌已轉為紅燈，前方的李姓機車騎士煞車停等紅燈，超哥未及煞停而撞上該輛機車，致人車倒地，李男受到撞擊後，感到下背部不適。

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超哥當場下車查看，直接掏出6000元交付給對方，雙方一度不爭執。但李男後來仍提出驗傷單，提告過失傷害罪，士林地檢署起訴超哥並聲請簡易判決，士院簡易庭量處拘役10日。

李男認為量刑過輕，上訴並提出民事附帶求償200萬美元（約合新台幣6372萬餘元），主張車禍造成他頸椎椎間盤突出並退化、脊椎側彎、尾骨肌筋膜炎，致使他喪失打美國大聯盟的機會，錯失高薪，要求依大聯盟的平均年薪490萬美元（約新台幣1億5000萬元）為求償基準計算，求償200萬元。

法院試行調解時，超哥曾經帶著27萬台幣現金至調解庭尋求和解，但被李拒絕，調解破局未能成立，刑事二審認為李男最初就醫的傷勢只有下背挫傷，頸椎間盤、脊椎側彎等症狀則是案發後8個月才診斷，一審判決時審酌傷害程度，量刑並無過輕，駁回李男上訴仍維持拘役10天定讞。

附帶民事求償移送民事庭審理，士院法官審酌後認為這起事故，與李男主張蒙受的大聯盟薪資損害之間，難以認定有相當因果關係，判決超哥只須負擔修車費、下背挫傷的醫藥費等一共3萬890元，李男的其餘請求予以駁回。可上訴。

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