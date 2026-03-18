八德母女車禍雙亡 丈夫PO文悲喊「好想夢見你們卻睡不著」

李姓女子騎機車揹載1歲女兒（紅框）疑似想要快速通過垃圾車及大型曳引車時，不慎碰到曳引車倒地，母女遭輾斃。（警方提供）

桃園市八德區中華路17日下午發生一起大型曳引車、機車碰撞事故，造成母女雙亡；死者的朱姓丈夫今天清晨在threads社群平台發文，「沒有你們在的第一個夜晚，睡不著，我的腦中一直重複著各種懊悔及道路監視器那幕」，後悔自己當初做的種種決定，悲喊「好想在夢中夢見你們，但我卻睡不著」。

李女丈夫悲痛在社群平台發文，淚訴腦中一直重複著各種懊悔，「好希望一切都是假的」；他說，事發當下腦袋一片空白，「好希望一切都是假的」，並表示妻子在天之靈一定也有各種懊悔，想著或許晚個幾分鐘出門、或許當時妻子機車後方不是聯結車，又或許垃圾車不在那邊，或是他該開汽車去接孩子，「媽媽你沒有錯，請不要自責」。

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他也對逝世的女兒說話，表示昨天去警局筆錄後，最後在殯儀館與妻女會合的那一刻，才深刻知道老婆與孩子真的離他而去，「後續爸爸會一步步完成，並陪著你們」；他說「好想再把你抱著，晚上爸爸抱哄睡你，你都能很快入睡」。

這起車禍發生在昨天下午4點55分左右，32歲李姓女子騎機車揹載1歲女兒行經八德區中華路，當時一輛垃圾車在最外線車道緩慢行駛，李女由外側車道切入中線車道，未料碰到大型曳引車右側倒地後遭輾過，母女當場無生命現象，送往醫院急救仍宣告不治，至於肇事原因仍待警方調查釐清。

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