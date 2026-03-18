女子法院掌摑律師理事長 全律會赴司法院提訴求：將法官送評鑑

全國律師聯合會理事長李玲玲。（記者楊心慧攝）

台中一名46歲林姓女子，因涉傷害、恐嚇3名女律師案昨開庭，台中律師公會號召10餘名律師聲援，未料開庭前，林女竟在走廊掌摑理事長吳中和。承審法官隨後改採不公開審理，引發質疑，現場律師也批評未依現行犯將林女逮捕。全國律師聯合會今號召律師到司法院提出三大訴求，要求台中地院更正新聞稿、評估將承審法官及台中地院指揮送交法官評鑑委員會、要求司法院建立律師人身安全機制。

全國律師聯合會理事長李玲玲、副理事長蔡順雄、秘書長林俊宏等多名律師到司法院抗議，就連昨天遭掌摑的吳中和也到場還原昨天狀況，最後由李玲玲交給司法院新聞及法治宣導處處長兼發言人吳定亞聲明書。

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全國律師聯合會認為，律師人身安全應建立制度性保障，強烈要求各級法院應對此類案件進行通盤檢討，並建立應對機制與完善的教育訓練，以維護律師人身安全。

李玲玲表示，昨日律師遭攻擊事件並非突發事件，而是一場早已可預見，卻未被阻止的制度性失靈，林女過去已有多次攻擊律師的行為與紀錄，案發當日也在法院現場持續叫囂、辱罵、遊走，風險反覆出現並持續累積，但現場卻未看到其行為被即時制止，也沒採取必要處置，最終導致暴力事件發生。

李玲玲說，昨天現場有人錄影卻被司法警察制止，昨天的結果並非單一瞬間失控，而是長期忽視高衝突案件風險、長期不作為所導致的必然結果，這非個案而是台中地方法院長期不作為的結果；依刑事訴訟法第88條，現行犯可立即處置，但在風險如此明確的情況下，法院卻未有積極作為，顯示的不只是現場疏失，更是整體制度的鬆動。

李玲玲指出，此問題不僅存在於個別法院，更涉及司法院對各級法院在安全管理、法庭指揮、高衝突當事人應對專業、教育訓練與風險預防等監督機制明顯不足，若風險一再被看見卻仍未處理，就不是意外，而是制度選擇忽視。

全國律師聯合會不滿台中地院昨日聲明將事件定義為突發狀況，李玲玲強調，核對影片可發現，林女並未被積極隔離或制止，這不只是事實問題而是制度責任的逃避。

全國律師聯合會最後提出三大訴求，包含要求台中地院立即更正新聞稿內容，並停止錯誤說明與責任切割，本會將審慎評估，是否就法官指揮監督責任，送請法官評鑑委員會進行個案評鑑、最後要求司法院正視問題，將律師人身安全納入制度保障，建立安全機制，包括高風險案件預防、現場即時處理標準，以及完整教育訓練與資源配置。

李玲玲交給司法院新聞及法治宣導處處長兼發言人吳定亞聲明書。（記者楊心慧攝）

全國律師聯合會理事長李玲玲、副理事長蔡順雄、秘書長林俊宏等多名律師到司法院抗議。（記者楊心慧攝）

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